أحلى من المطاعم.. طريقة عمل العكاوي بأسهل الخطوات

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل العكاوي في البيت بأسهل الخطوات وبمذاق أحلى من المطاعم.

مقادير طاجن عكاوي



● عكاوي

● بصل

● ثوم

● كرفس

● فلفل حار

● كرات

● زعتر

● روزماري

● كزبرة خضراء

● بطاطس

● طماطم

● صلصة طماطم

● زيت

● بهارات

● مرقة

● ملح وفلفل

طريقة تحضير طاجن عكاوي



تسلق العكاوي في ماء مغلي فيه بوكيه جارنيه

في طاسه يتم تحمير البصل و الثوم وباقي التتبيلة و البهارات بالسمن

تنشل العكاوي من الشوربة و توضع مع خليط البصل

يضاف في الطاسة بعض من مياه شوربة العكاوي

يوضع طماطم وصلصلة طماطم وبطاطس محمرة وزيت وبهارات

ينقل كل الخليط إلى طاجن فرن ساخن ويدخل الفرن حتى تمتزج كل المكونات وتنضج تماما