أسباب آلام الركبة وطرق علاجها.. نصائح مجربة لتخفيف التعب

ألم الركبة هو شعور بعدم الراحة في مفصل الركبة أو حوله، تعتبر المفاصل هي نقاط التقاء عظمتين في الجسم. يربط مفصل الركبة عظم الفخذ بعظم الساق، حيث يلتقي عظم الفخذ بعظم الساق.

الركبة هي أكبر مفصل في الجسم، وهي تتحمل جزءًا كبيرًا من وزن الجسم أثناء الحركة. لذلك، تُعدّ من أكثر المفاصل عرضةً للإصابة. قد يكون ألم مفصل الركبة مؤقتًا، ولكنه قد يكون مزمنًا أيضًا.

يُمكن أن يظهر ألم الركبة ويختفي. على سبيل المثال، قد تشعر بالألم عند تحريك ركبتك أو ثنيها، ولكنه قد يخفّ عند الراحة. يشعر بعض الأشخاص بالألم في أوقات مختلفة من اليوم، فقد تشعر بألم أشدّ عند الاستيقاظ صباحًا. ومن الشائع أيضًا الشعور بألم في الركبة ليلًا، خاصةً إذا كنت قد مارست نشاطًا بدنيًا في وقت سابق من اليوم.

يمكنك عادةً علاج آلام الركبة في المنزل باستخدام مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) وأخذ قسط من الراحة من الأنشطة البدنية.

أسباب ألم الركبة

تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا لألم الركبة ما يلي:

التهاب المفاصل: يُعد التهاب مفاصل الركبة شائعًا جدًا، وهناك أنواع عديدة منه تُسبب ألمًا في الركبة، ويُعدّ الفصال العظمي أكثرها شيوعًا.

الإصابات: أي إصابة تُلحق الضرر بمفصل الركبة قد تُسبب ألمًا، مثل الالتواءات، وفرط التمدد، وتمزق الغضروف الهلالي.

الإفراط في الاستخدام: قد تشعر بألم في ركبتيك إذا كنت تعمل على يديك وركبتيك، أو إذا كنت تركض وتقفز كثيرًا. تكرار نفس الحركة بشكل مفرط قد يؤدي إلى إصابات الإجهاد المتكرر وألم في مفصل الركبة.

هناك العديد من المشاكل التي تُسبب ألم الركبة، وقد يصعب تحديد السبب بدقة. يُمكن أن يكون موضع الألم في الركبة مؤشرًا جيدًا على سببه.





علاجات آلام الركبة



سيقترح مقدم الرعاية الصحية علاجات لآلام الركبة بناءً على سببها وشدتها. تشمل بعض العلاجات ما يلي:

طريقة RICE أو MEAT: هاتان طريقتان بسيطتان يمكن تطبيقهما في المنزل لتخفيف الألم. سيقترح مقدم الرعاية الصحية الطريقة الأنسب لك. قد تحتاج إلى التوقف عن بعض الأنشطة البدنية للمساعدة في شفاء ركبتك.

الأدوية: قد يصف مقدم الرعاية الصحية أدوية لتخفيف ألم مفصل الركبة والأعراض الأخرى. يمكن لمعظم المرضى تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو الباراسيتامول.

العلاج الطبيعي: يمكن أن يساعدك العلاج الطبيعي على تقوية العضلات المحيطة بركبتك لدعمها بشكل أفضل. زيادة قوتك ومرونتك ستخفف الضغط على مفصلك وتخفف الألم.

ارتداء دعامة الركبة: تدعم دعامة الركبة ركبتك وتحافظ على استقامتها.

جراحة الركبة: غالبًا لن تحتاج إلى جراحة. ولكن قد تحتاج إليها في حال وجود تمزق في الأربطة أو كسر في العظام. قد يقترح مقدم الرعاية الصحية استبدال مفصل الركبة إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل الذي يسبب ألمًا شديدًا لا يتحسن بعد تجربة علاجات أخرى.