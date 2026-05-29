مشروع كورنيش البحر الميت يعزز مكانة الأردن السياحية.. تفاصيل

قالت ربى الآغا، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن مشروع كورنيش البحر الميت بدأ بالفعل في استقبال الزوار، باعتباره أحد أحدث المشاريع السياحية والتنموية في الأردن، ويهدف إلى تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الاستجمام والترفيه والسياحة في أخفض بقعة على سطح الأرض، حيث يبلغ انخفاض البحر الميت نحو 430 مترًا عن مستوى سطح البحر، بما يمنحه خصائص طبيعية وعلاجية فريدة.





وأضافت «الآغا»، خلال تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المشروع يمتد على مساحة 600 دونم، ويضم ممشى حضاريًا بطول كيلو متر و200 متر، إضافة إلى مسارات للدراجات الهوائية ومناطق خضراء وجلسات عائلية ومرافق ترفيهية، بما يعزز من مكانة البحر الميت كوجهة مناسبة للزوار والعائلات من مختلف الأعمار على مدار العام.

وأضافت أن المشروع يشتمل أيضًا على مسرح خارجي يتسع لنحو 2500 شخص لاستضافة الفعاليات الفنية والثقافية والمجتمعية، مؤكدة أن المشروع يعكس توجهًا حديثًا لتطوير المساحات العامة وتقديم خدمات عصرية تتناغم مع طبيعة المنطقة، كما أنه لا يقتصر على الجانب الترفيهي فقط، بل يسهم كذلك في دعم الحركة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى منطقة البحر الميت.