فيفي عبدة تنعي والدة أحمد حلمي.. بهذه الكلمات

حرصت الفنانة فيفي عبده علي نعي والدة الفنان أحمد حلمي الذي رحلت عن عالمنا صباح اليوم ، معبرا عن حزنها ومواساتها لأسرة الراحلة.

وكتب فيفي عبدة عبر إنستجرام: إنا لله وإنا اليه راجعون توفيت إلى رحمة الله والدة النجم أحمد حلمي الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة و يصبر أهلها وأحبابها.. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وتشهد ساحة مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، استعدادات مكثفة قبل أداء صلاة الجنازة على والدة الفنان أحمد حلمي، وسط توافد عدد من أفراد الأسرة والأقارب لتجهيز مراسم التشييع.

ويجري العمل على تنظيم محيط المسجد واستقبال المصلين المتوقع حضورهم لأداء صلاة الجنازة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الدخول والخروج، في ظل حالة من الحزن التي تخيم على الأسرة والمقربين.



ومن المنتظر أن تُشيَّع الجنازة عقب صلاة الجنازة مباشرة إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة، وسط مشاركة من الأهل والأصدقاء.

