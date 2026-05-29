لأول مرة.. العلمين الجديدة تُفعّل رجل المرور الآلي لتنظيم الحركة المرورية الذكية

فعّلت مدينة العلمين الجديدة لأول مرة «رجل المرور الآلي» بالتعاون الفني مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية، وذلك لدعم منظومة العمل المروري داخل المدينة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز استخدام الحلول التكنولوجية في المدن الجديدة.

المساهمة فى تنظيم حركة المرور

ويستهدف تشغيل «رجل المرور الآلي» المساهمة في تنظيم الحركة المرورية بالشوارع والمحاور الرئيسية، والرد على استفسارات المواطنين المتعلقة بالإجراءات والخدمات المرورية، بالإضافة إلى رصد أي معوقات قد تؤثر على السيولة المرورية والتعامل معها في حينه.

وأوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، أن هذا التفعيل يأتي في إطار دعم تطبيقات التحول الرقمي بالمدن الجديدة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الخطوة تُعد إضافة ضمن الجهود المستمرة لتطوير منظومة العمل داخل المدينة، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، بما يتماشى مع خطط الدولة في تطوير المدن الجديدة.