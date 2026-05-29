تشييع جثمان والدة الفنان أحمد حلمى بمقابر الشموت ببنها

شُيع جثمان والدة الفنان أحمد حلمي، اليوم، من مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، عقب أداء صلاة الجنازة، وسط حالة كبيرة من الحزن سيطرت على أفراد الأسرة والمشيعين الذين حرصوا على المشاركة في مراسم الوداع الأخيرة.

وشهد محيط المسجد حضور عدد كبير من الأهالي والأصدقاء والمقربين لتقديم واجب العزاء، فيما اصطف المشيعون في مشهد إنساني مؤثر أثناء خروج الجثمان من المسجد استعدادًا لنقله إلى مقابر الشموت بمدينة بنها.

وظهرت علامات التأثر والحزن الشديد على الفنان أحمد حلمي خلال مراسم تشييع جثمان والدته، حيث حرص على مرافقة الجثمان واستقبال المعزين وسط حالة من الصمت والدعاء التي خيمت على الأجواء.

كما حرص المشاركون في الجنازة على تقديم الدعم والمواساة لأسرة الفقيدة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

وعقب انتهاء صلاة الجنازة، جرى نقل الجثمان إلى مقابر الشموت لدفنه، وسط استمرار توافد الأهالي والمقربين لمساندة الأسرة خلال مراسم الدفن، فيما سادت حالة من الحزن بين المشيعين أثناء اللحظات الأخيرة لوداع الفقيدة.