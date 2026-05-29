هيمنة إنجليزية جديدة على أوروبا.. 9 أندية من البريميرليج في البطولات القارية

واصلت الكرة الإنجليزية فرض سيطرتها على الساحة الأوروبية بعدما ضمنت 9 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز المشاركة في البطولات القارية المختلفة خلال الموسم المقبل في تأكيد جديد على قوة البريميرليج وتفوق أنديته على المستوى الأوروبي.

كريستال بالاس يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي

وتمكن كريستال بالاس من تحقيق إنجاز تاريخي بعدما حصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي، ليؤمن مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل رغم احتلاله المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التتويج القاري ليمنح الفريق اللندني فرصة تعويض نتائجه المحلية بعدما نجح في كتابة صفحة جديدة في تاريخه الأوروبي.

9 أندية إنجليزية في البطولات الأوروبية

وسيشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا كل من أرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وأستون فيلا، في حين يخوض بورنموث وسندرلاند وكريستال بالاس منافسات الدوري الأوروبي.

أما برايتون، فسيظهر في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي ليكتمل الحضور الإنجليزي القوي في مختلف المسابقات القارية.

استمرار الهيمنة الإنجليزية

ويعكس هذا العدد الكبير من الأندية المشاركة استمرار التفوق الإنجليزي في أوروبا، خاصة بعدما شهد الموسم الحالي أيضا مشاركة 9 أندية من البريميرليج في البطولات الأوروبية المختلفة، مع حضور قوي للأندية الإنجليزية في الأدوار النهائية.

وباتت الكرة الإنجليزية تفرض نفسها بقوة خلال السنوات الأخيرة سواء من خلال النتائج أو المنافسة المستمرة على الألقاب القارية الكبرى.

أرسنال يطارد المجد الأوروبي

وتتجه الأنظار حاليًا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب يوم 30 مايو، والذي يجمع بين أرسنال وباريس سان جيرمان حيث يسعى "الجانرز" لتحقيق لقبه الأوروبي الأول ومواصلة الهيمنة الإنجليزية على القارة العجوز.

ويأمل أرسنال في كتابة التاريخ بحصد الكأس ذات الأذنين للمرة الأولى في ظل الطفرة الفنية التي يعيشها الفريق خلال الفترة الحالية.

طموحات إنجليزية لموسم استثنائي

وتدخل الأندية الإنجليزية الموسم الأوروبي الجديد بطموحات كبيرة لمواصلة السيطرة على البطولات القارية في ظل القوة الفنية والاقتصادية التي يتمتع بها الدوري الإنجليزي الممتاز والذي بات الأكثر حضورا وتأثيرًا في كرة القدم الأوروبية.