إقبال على شواطئ رأس البر ودمياط الجديدة ثالث يوم العيد | صور

استقبلت شواطئ رأس البر ودمياط الجديدة بمحافظة دمياط ، رواد المصيف من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لقضاء إجازة عيد الأضحى.

وعلى مدار الأيام الماضيه منذ أول أيام العيد وازدحمت شواطئ وحدائق مدينة رأس البر بالمصطافين من أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة .

واستعدت الوحدة المحليه لراس البر بشكل كامل لاستقبال رواد المصيف و تكثيف وسائل النقل لتسهيل وصول الزائرين من وإلى المدينة وكذلك رفع كافه الانشغالات بكافة شوارع المدينة.

وفي دمياط الجديدة، أكد رئيس الجهاز المهندس أشرف فتحى أن الحدائق العامة مفتوحة مجانًا أمام المواطنين، إلى جانب تجهيز منطقة الشواطئ لاستقبال الزوار خلال أيام العيد وتوافد الكثير من المواطنين على. الشاطئ والحدائق.