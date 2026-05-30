استقرار الدرهم الإماراتي في رابع أيام العيد.. أعلى سعر عند 14.26 جنيه للبيع

استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وسط هدوء نسبي في سوق الصرف واستمرار الإجازة الرسمية للقطاع المصرفي.



أعلى سعر للدرهم



سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدرهم الإماراتي عند 14.24 جنيه للشراء و14.26 جنيه للبيع، كما سجل بنك التعمير والإسكان السعر نفسه للبيع عند 14.26 جنيه.



مستويات متقاربة



وجاء سعر الدرهم في عدد من البنوك الكبرى عند مستويات متقاربة، حيث سجل 14.21 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المصري ومصر ونكست والمصرف العربي وHSBC.



أسعار البنوك



وسجل الدرهم الإماراتي 14.20 جنيه للشراء و14.30 جنيه للبيع في بنوك البركة والمصري الخليجي وقناة السويس، بينما بلغ 14.18 جنيه للشراء و14.22 جنيه للبيع في بنوك الإسكندرية وفيصل الإسلامي وميد بنك وأبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني.



استقرار السوق



ويعكس استقرار الدرهم الإماراتي حالة الثبات التي تشهدها سوق الصرف المحلية خلال فترة عطلة عيد الأضحى، مع توقف التداولات المصرفية الاعتيادية واقتصار التعاملات على المستويات السعرية المعلنة قبل الإجازة.



فروق محدودة



أظهرت التعاملات فروقًا محدودة بين أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك، ما يعكس استمرار الاستقرار النسبي في حركة العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال الفترة الحالية.