بعد أسبوع من البحث.. العثور على 5 أحياء داخل نفق غمرته المياه في لاوس| شاهد

بعد عملية بحث استمرت لأكثر من أسبوع، عُثر على خمسة من السكان المحليين أحياءً داخل نفق غمرته المياه في لاوس، ولا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين.

ودخل السكان النفق في مقاطعة سايسومبون بوسط لاوس في 19 مايو، لكن الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة تسببت في فيضانات وأغلقت مخرج النفق.

وأبلغ أعضاء فريق الإنقاذ وكالة “أسوشيتد برس” بالعثور على السكان المحليين أحياء، لكن البحث لا يزال جارياً عن الاثنين الآخرين.

وقال أحد رجال الإنقاذ في رسالة صوتية لوكالة “أسوشيتد برس”: "ما زلت أرتجف. لقد أنجز فريقنا هذا العمل".