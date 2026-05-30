يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

كاي ي اى5 موديل 2026

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كاي ي اى5 موديل 2026، وتنتمي ي اى5 لفئة السيارات السيدان .

محرك كاي ي اى5 موديل 2026

كاي ي اى5 موديل 2026

تحصل سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 49 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد كاي ي اى5 موديل 2026

كاي ي اى5 موديل 2026

تأتي سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4666 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1483 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

وسائل الأمان بـ كاي ي اى5 موديل 2026

كاي ي اى5 موديل 2026

زودت سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 بالعديد من وسائل والأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها Immobilizer Key، وبها Airbags، وبها Alarm/Anti-Theft System .

مواصفات كاي ي اى5 موديل 2026

تحتوي سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

كاي ي اى5 موديل 2026

يوجد بـ سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 أيضا، نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen .

سعر كاي ي اى5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 869 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 939 ألف جنيه .