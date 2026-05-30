قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القيادة المركزية الأمريكية: عطلنا سفينة ترفع علم جامبيا في خليج عمان حاولت الإبحار نحو إيران
أجواء أمن وطمأنينة | وزير الأوقاف يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج
2000 جنيه رسوم استخراج رخصة مهنة السايس طبقا للقانون
زيلينسكي: تحذيرات الاستخبارات من ضربة روسية مكثفة محتملة لا تزال قائمة
أنا أحبك | بن غفير يحرض نتنياهو لتصعيد حاد تجاه ضاحية بيروت
سار: اكتمال نقل 1.9 مليون راكب عبر قطار المشاعر المقدسة خلال موسم الحج
مسيبتش باب مخبطتش عليه | نادر نور يعلن عصيانه على تأليف الأغاني بمنشور مُبكي
القيادة الأمريكية: صاروخ يعطل سفينة تحمل علم جامبيا أثناء الإبحار إلى ميناء إيراني
نهائي أبطال أوروبا.. أعمال شغب في الشانزليزيه بباريس واعتقالات وعنف بمحيط بارك دي برانس
ضيوف الرحمن يودّعون أيام الحج بالطواف والدعاء في رحاب المسجد الحرام
مسيرة أوكرانية تستهدف محطة زابوريجيا النووية دون أضرار بالمعدات الرئيسية
استشاري صحة نفسية يدق ناقوس الخطر: تعفن الدماغ يهدد مدمني السوشيال ميديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات كاي ي اى5 موديل 2026

كاي ي اى5 موديل 2026
كاي ي اى5 موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

 كاي ي اى5 موديل 2026

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كاي ي اى5 موديل 2026، وتنتمي ي اى5 لفئة السيارات السيدان .

محرك كاي ي اى5 موديل 2026

 كاي ي اى5 موديل 2026

تحصل سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 49 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد كاي ي اى5 موديل 2026

 كاي ي اى5 موديل 2026

تأتي سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4666 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1483 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

وسائل الأمان بـ كاي ي اى5 موديل 2026

 كاي ي اى5 موديل 2026

زودت سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 بالعديد من وسائل والأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها Immobilizer Key، وبها Airbags، وبها Alarm/Anti-Theft System .

مواصفات كاي ي اى5 موديل 2026

تحتوي سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

 كاي ي اى5 موديل 2026

يوجد بـ سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 أيضا، نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen .

 

سعر كاي ي اى5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 869 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 939 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة كاي ي اى5 موديل 2026 محرك كاي ي اى5 أبعاد كاي ي اى5 اى5 موديل 2026 وسائل الأمان بـ كاي ي اى5 مواصفات كاي ي اى5 موديل 2026 سعر كاي ي اى5 موديل 2026 صناعة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

الأهلي والزمالك

طارق السيد بيشتغل إية؟.. تفاصيل خناقة جديدة بين ثنائي الأهلي والزمالك

النادي الأهلي

رحيل وشيك.. تفاصيل مخطط الوداد المغربي لخطف صفقة الأهلي

شقق الإيجار التمليكي

بنظام الايجار التمليكي.. 30 ألف شقة جديدة من وزارة الإسكان| تفاصيل

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك ينعى والد سفير السعودية بالقاهرة

محمد صلاح

الفراعنة في المونديال.. المنتخب يخوض آخر مران قبل السفر لأمريكا بمشاركة صلاح

خوان بيزيرا

بعد نهاية الدوري.. خوان بيزيرا يستعد بقوة للموسم الجديد| صور

بالصور

فستان جذاب.. داليا البحيري تستعرض جمالها بإطلالة صيفية

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

فيديو

الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي

حكاية بطل| قصة استشهاد مساعد محمد مصطفى حربي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد