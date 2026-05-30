بعد تداول منشور على مواقع التواصل.. ضبط المتهم بالتعدي على أم ونجلها بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضررت خلاله صاحبة الحساب من اعتياد جارها التعدى على والدتها وشقيقها بالسب والضرب وتهديدهما بإلحاق الأذى بهما لخلافات سابقة بينهم بالإسكندرية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 2 الجارى، تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا من والدة وشقيق القائمة على النشر، بتضررهما من أحد الأشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لاعتياده التعرض لهما بصفة مستمرة وتعديه بالضرب على شقيق الشاكية وإحداث إصابته بجروح باستخدام سلاح أبيض، لخلافات بينهم لاعتراضه على اعتزامهم بيع شقة سكنية مملوكة لهم كان يرغب فى شرائها بثمن بخس.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، عاطل، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



