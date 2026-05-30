وصلة مزاح.. ضبط 3 طلاب تعدوا على زميلهم بأسلحة بيضاء في الإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص بالتعدى على آخر بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء أمام أحد العقارات بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 15 مايو تبلغ لقسم شرطة مينا البصل من (طالب "مصاب بجروح وكدمات متفرقة" - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من 3 أشخاص لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصابته المنوه عنها لخلافات بينهم حول المزاح.

وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم (3 طلاب – مقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهم (2 سلاح أبيض "المستخدمان فى التعدى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.