برلماني: مدينة العلمين الجديدة أصبحت دافع قوي للنمو الاقتصادي المصري

قال النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مدينة العلمين الجديدة تمثل أحد أبرز الإنجازات التنموية والاستثمارية في مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن المدينة أصبحت نموذجًا متكاملاً يجمع بين التخطيط العمراني الحديث والابتكار في إدارة المشروعات العامة والخاصة، وهو ما يعكس قدرة الدولة على بناء مدن ذكية ومستدامة وفق أفضل المعايير العالمية.

وأوضح نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، أن المدينة تضم مشروعات سكنية متطورة، ومناطق تجارية، ومراكز تعليمية وصحية وثقافية، إضافة إلى مرافق خدمية متكاملة، ما جعلها بيئة جاذبة للاستثمار والسياحة على مدار العام وليس موسميًا فقط.

ولفت عضو مجلس النواب، أن تطوير مدينة العلمين الجديدة لم يقتصر على البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق الحديثة، بل شمل أيضاً إنشاء أبراج سكنية ومناطق تجارية متكاملة، وجامعات ومراكز طبية، فضلاً عن مرافق ثقافية وترفيهية، ما جعلها منصة متكاملة لتوفير فرص عمل متنوعة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على الساحل الشمالي.

وأكد النائب أن هذه المشروعات تعكس رؤية الدولة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة معيشية متكاملة للمواطنين، بما يدعم النمو العمراني المتوازن ويخفف الضغط عن المدن التقليدية المكتظة بالسكان.

وأشار النائب سامي نصر الله إلى أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت محركًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أنها تمثل نموذجًا يحتذى به لبناء مدن ذكية قادرة على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.