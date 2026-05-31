الرئيس القبرصي يزور كازاخستان الأربعاء المقبل ويفتتح سفارة بلاده في أستانا

أعلن نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية يانيس أنطونيو اليوم / الأحد /، أن الرئيس نيكوس خريستودوليدس سيقوم بزيارة رسمية إلى كازاخستان يوم الأربعاء القادم، برفقة وزراء ووفد تجاري.

وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس قبرصي إلى كازاخستان، حيث سيلتقي الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، بالإضافة إلى مشاركته في منتدى الأعمال القبرصي الكازاخي، وسيفتتح سفارة قبرص في أستانا.

وأضاف المتحدث أن خريستودوليدس والوفد المرافق له سيستقل أول رحلة جوية مباشرة تربط البلدين بعد غد / الثلاثاء /.

ويلتقي الرئيس القبرصي يوم الأربعاء بنظيره الكازاخي قاسم جومارت توكاييف في اجتماع خاص، يليه مباحثات موسعة بين وفدي البلدين.

وسيقلد الرئيس خريستودوليدس وسام الصداقة من نظيره الكازاخستاني، كما سيفتتح سفارة قبرص في أستانا بحضور وزير خارجية كازاخستان يرميك كوشيرباييف.