20 فائزًا بمسابقة "لمحات من الوادي" للفنون التشكيلية بتعليم الوادي الجديد

أعلنت مدرسة المروة الإعدادية بإدارة الخارجة التعليمية، بمحافظة الوادي الجديد، عن استمرار استقبال الأعمال الفنية المشاركة في مسابقة الرسم "لمحات من الوادي"، التي تُقام تحت رعاية الدكتور إبراهيم القناوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بهدف اكتشاف وتنمية المواهب الفنية لدى الطلاب وتعزيز ارتباطهم ببيئتهم .

وأكدت سهى خير، مدير إدارة المدرسة، أن المسابقة تتيح للطلاب التعبير عن رؤيتهم الفنية لمعالم الوادي الجديد ومقوماته الطبيعية والحضارية، من خلال لوحات تجسد الواحات والنخيل، والصحراء والجبال، والفرافرة والصحراء البيضاء، والآثار والمواقع التراثية، إلى جانب مشروعات التنمية الزراعية العملاقة بمنطقة العوينات وغيرها من المشروعات القومية التي تشهدها المحافظة.

وأوضحت إدارة المسابقة أن الفرصة لا تزال متاحة أمام الطلاب للمشاركة وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم الفنية، مشيرة إلى أن المسابقة تشهد هذا العام مشاركة واسعة من مختلف المراحل التعليمية على مستوى المحافظة.



وكشفت المدرسة عن تخصيص جوائز لـ20 فائزًا يتم اختيارهم من مختلف الإدارات التعليمية، بواقع خمسة فائزين من مرحلة رياض الأطفال، وخمسة من المرحلة الابتدائية، وخمسة من المرحلة الإعدادية، وخمسة من المرحلة الثانوية، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الطلاب الموهوبين للتنافس وإظهار قدراتهم الفنية.

ودعت إدارة المدرسة جميع الطلاب إلى الإسراع في تسليم أعمالهم الفنية قبل انتهاء فترة التقديم، مع ضرورة تدوين اسم الطالب والمرحلة التعليمية والمدرسة والإدارة التعليمية خلف ورقة الرسم، مؤكدة أن الهدف من المسابقة هو تشجيع الإبداع وإبراز الصورة الجمالية والحضارية لمحافظة الوادي الجديد من خلال عيون أبنائها المبدعين.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم قناوي، وكيل تعليم الوادي الجديد، أن المبادرة تستهدف تنمية الحس الفني والإبداعي لدى الطلاب، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن جمال محافظة الوادي الجديد من خلال رؤيتهم وخيالهم الفني، بما يعكس الهوية البيئية والتراثية للمحافظة.

وتأتي هذه المسابقة في إطار اهتمام مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد بدعم الأنشطة الفنية والثقافية، وتنمية الحس الجمالي لدى الطلاب، وخلق بيئة تعليمية محفزة على الابتكار والإبداع، بما يسهم في بناء جيل واعٍ بقيمة تراثه وهويته الوطنية.