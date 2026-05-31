قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كنا بنهزر.. القبض على 5 أطفال أجانب يرشقون السيارات بالحجارة في المنوفية
مقتل 46 شخصا وإصابة 74 آخرين خلال انفجار في مبنى بـ ميانمار
قداسة البابا تواضروس يلتقي مجموعة شباب من كنيسة السيدة العذراء بمونتريال
اليوم العالمي للببغاء.. احتفاء بالجمال الملون وتحذيرات من خطر الانقراض
بسبب حرب إيران.. الاتحاد الأوروبي يدرس تجميد سقف أسعار النفط الروسي مؤقتا
رغم قرار الخارجية.. ترامب يعين باراك مبعوثا خاصا لسوريا والعراق
مهاجمة دول الخليج.. أمريكا تكشف عن خطأ فادح ارتكبه الإيرانيون خلال الحرب
جينيسيس GV60 ماجما تتفوق على أيونيك 5 N بسعر صادم
متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة
قوات أوكرانية تستهدف مدرسة للملاكمة في مدينة إنيرغودار الروسية.. صور
قافلة مساعدات جديدة إلى غزة تضم 3000 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: رصدنا أضرارا بمحطة زابوريجيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

20 فائزًا بمسابقة "لمحات من الوادي" للفنون التشكيلية بتعليم الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت مدرسة المروة الإعدادية بإدارة الخارجة التعليمية، بمحافظة الوادي الجديد، عن استمرار استقبال الأعمال الفنية المشاركة في مسابقة الرسم "لمحات من الوادي"، التي تُقام تحت رعاية الدكتور إبراهيم القناوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بهدف اكتشاف وتنمية المواهب الفنية لدى الطلاب وتعزيز ارتباطهم ببيئتهم .

وأكدت سهى خير، مدير إدارة المدرسة، أن المسابقة تتيح للطلاب التعبير عن رؤيتهم الفنية لمعالم الوادي الجديد ومقوماته الطبيعية والحضارية، من خلال لوحات تجسد الواحات والنخيل، والصحراء والجبال، والفرافرة والصحراء البيضاء، والآثار والمواقع التراثية، إلى جانب مشروعات التنمية الزراعية العملاقة بمنطقة العوينات وغيرها من المشروعات القومية التي تشهدها المحافظة.

وأوضحت إدارة المسابقة أن الفرصة لا تزال متاحة أمام الطلاب للمشاركة وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم الفنية، مشيرة إلى أن المسابقة تشهد هذا العام مشاركة واسعة من مختلف المراحل التعليمية على مستوى المحافظة.


وكشفت المدرسة عن تخصيص جوائز لـ20 فائزًا يتم اختيارهم من مختلف الإدارات التعليمية، بواقع خمسة فائزين من مرحلة رياض الأطفال، وخمسة من المرحلة الابتدائية، وخمسة من المرحلة الإعدادية، وخمسة من المرحلة الثانوية، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الطلاب الموهوبين للتنافس وإظهار قدراتهم الفنية.

ودعت إدارة المدرسة جميع الطلاب إلى الإسراع في تسليم أعمالهم الفنية قبل انتهاء فترة التقديم، مع ضرورة تدوين اسم الطالب والمرحلة التعليمية والمدرسة والإدارة التعليمية خلف ورقة الرسم، مؤكدة أن الهدف من المسابقة هو تشجيع الإبداع وإبراز الصورة الجمالية والحضارية لمحافظة الوادي الجديد من خلال عيون أبنائها المبدعين.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم قناوي، وكيل تعليم الوادي الجديد، أن المبادرة تستهدف تنمية الحس الفني والإبداعي لدى الطلاب، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن جمال محافظة الوادي الجديد من خلال رؤيتهم وخيالهم الفني، بما يعكس الهوية البيئية والتراثية للمحافظة.

وتأتي هذه المسابقة في إطار اهتمام مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد بدعم الأنشطة الفنية والثقافية، وتنمية الحس الجمالي لدى الطلاب، وخلق بيئة تعليمية محفزة على الابتكار والإبداع، بما يسهم في بناء جيل واعٍ بقيمة تراثه وهويته الوطنية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

وزير التربية والتعليم

نتيجة صفوف النقل|حجب درجات طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات وتحويلهم لمدارس عربي

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

مكان الواقعة

ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

تقديم الصف الأول الابتدائي

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ..بدء التسجيل غداً

دواجن بيضاء

عودة العمل بالمزارع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

البابا لاون

البابا لاون يدعو إلى جعل الصلاة طريقًا للسلام في ختام الشهر المريمي بالفاتيكان

الانشطه الطلابيه

التعليم العالي: خطة صيفية شاملة للأنشطة الطلابية داخل الجامعات والمعاهد المصرية

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» متضمنة 3 آلاف طنًا من المساعدات

بالصور

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

طريقة عمل شاورما الجمبري

طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري

1066 كيسا في يومين.. أهالي الصنافين بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

التبرع بالدم
التبرع بالدم
التبرع بالدم

فيديو

أزمة الحضري وزيزو

معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا

زيزو

لما اللاعب يحس إنه مش مرغوب فيه بيمشي.. تصريحات نارية من زيزو عن الزمالك والأهلي

اضرار اللحوم

تحذير صحي.. الإفراط في اللحوم الحمراء قد يهدد القلب والقولون

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 | التعليم للطلاب: الإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد