ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

أعلن الدكتور إبراهيم قناوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إنهاء كافة الإستعدادات لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/ 2026، للصف الثالث الإعدادي العام واللغات والدمج والرياضي، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأوضح «قناوي» أن الامتحانات تبدأ يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026 بمادة اللغة العربية والخط والإملاء خلال الفترة الأولى، تليها مادة التربية الدينية في الفترة الثانية، على أن تستمر الامتحانات حتى يوم الأربعاء 10 يونيو 2026 وفق الجدول الزمني المعتمد من مديرية التربية والتعليم، مع مراعاة توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان الامتحانية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الجدول يتضمن أداء الطلاب امتحانات الدراسات الاجتماعية يوم السبت 6 يونيو، واللغة الإنجليزية يوم الأحد 7 يونيو، والهندسة والتربية الفنية يوم الإثنين 8 يونيو، ثم الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر التعليمي للطلاب النظاميين يوم الثلاثاء 9 يونيو، فيما تُختتم الامتحانات يوم الأربعاء 10 يونيو بمادة العلوم، إلى جانب امتحان التربية الرياضية لطلاب المدارس الرياضية.


وأكد الدكتور إبراهيم قناوي أن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للطلاب، وضمان انتظام أعمال الامتحانات داخل اللجان، مع الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ستتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب وتحقيق أفضل النتائج.

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

