أخبار أسوان| إعادة إصلاح وصيانة المكانس الآلية.. وتلبية المطالب الجماهيرية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق 31/5/2026 أحداثا متنوعة.

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المكنسة الآلية التى قامت جمعية المستثمرين بإصلاحها ، وذلك ضمن 3 مكانس آلية كانت معطلة ومتوقفة عن العمل منذ 3 سنوات ، حيث تم إعادة تأهيلها للمساهمة فى تنفيذ أعمال النظافة العامة وشفط الأتربة بنطاق أحياء شرق وجنوب والصداقة والمحمودية والسيل ، بما يساهم فى توفير أجواء جمالية وحضارية للمواطنين وذلك فى ضوء إستراتيجية أسوان 2040 للعمل الأهلى .



وقدم محافظ أسوان شكره وتقديره لجمعية المستثمرين بقيادة سطوحى مصطفى على هذه المشاركة المجتمعية الجادة، مؤكداً أن ما تقوم به الجمعية يعد نموذجاً إيجابياً للعمل الأهلى الفعال، وتجسيداً حقيقياً للتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى .

جهود متنوعة



فى لفتة طيبة تعكس حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين ، عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءه الأسبوعى مع المواطنين ، حيث إستمع بشكل فردى إلى مطالب وهموم 30 مواطنًا ومواطنة ، وذلك بحضور محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ، وسندس حامد مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة .

وأكد محافظ أسوان خلال اللقاء على إعطاء أولوية خاصة لذوى الإعاقة والإحتياجات الخاصة ، حيث تم تخصيص أول 10 حالات للقائهم بشكل مباشر ، فى إطار توجهات الدولة نحو تحقيق العدالة الإجتماعية ودمجهم الكامل داخل المجتمع ، وتوفير أوجه الرعاية والدعم اللازمة لهم .

ووجه المهندس عمرو لاشين مديرية التضامن الإجتماعى بسرعة صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل لعدد من الحالات الإنسانية والأسر الأكثر إحتياجاً ، للتخفيف عن كاهلهم ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية .

