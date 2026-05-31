في لقائه الأسبوعي.. محافظ أسوان يصدر توجيهات عاجلة لتلبية مطالب 30 مواطنًا

فى لفتة طيبة تعكس حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين ، عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءه الأسبوعى مع المواطنين ، حيث إستمع بشكل فردى إلى مطالب وهموم 30 مواطنًا ومواطنة ، وذلك بحضور محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ، وسندس حامد مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة .



وأكد محافظ أسوان خلال اللقاء على إعطاء أولوية خاصة لذوى الإعاقة والإحتياجات الخاصة ، حيث تم تخصيص أول 10 حالات للقائهم بشكل مباشر ، فى إطار توجهات الدولة نحو تحقيق العدالة الإجتماعية ودمجهم الكامل داخل المجتمع ، وتوفير أوجه الرعاية والدعم اللازمة لهم .

ووجه المهندس عمرو لاشين مديرية التضامن الإجتماعى بسرعة صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل لعدد من الحالات الإنسانية والأسر الأكثر إحتياجاً ، للتخفيف عن كاهلهم ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية .



كما كلف المحافظ مديرية العمل بتوفير فرص عمل مناسبة للشباب داخل القطاع الخاص ، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل لإحدى الحالات ضمن نسبة الـ 5 % مراعاةً لظروفه الصحية ، بما يساهم فى تحقيق الإستقرار الإجتماعى وتحسين مستوى المعيشة .

وشملت توجيهات المحافظ تكليف مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة شكوى مقدمة بشأن مدرسة التربية الفكرية بمركز نصر النوبة ، مع سرعة فحصها وإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها ، مكلفاً مدير إدارة الحدائق بدراسة إستغلال جزء من حديقة الخير بطريق كيما لإقامة بعض الألعاب الترفيهية للأطفال والأيتام ، إلى جانب رفع كفاءة الحديقة بالكامل لتكون متنفساً بيئياً وحضارياً للمواطنين والأسر الأسوانية .

وفى إطار التخفيف عن المواطنين ، وجه محافظ أسوان رئيس مركز ومدينة أسوان بتوفير بايكات داخل السويقات لعدد من الحالات الإنسانية مراعاةً لظروفهم الصحية بما يساعدهم على ممارسة أعمالهم وتيسير حركة تنقلهم .

ووجه المهندس عمرو لاشين رئيسى مركزى نصر النوبة ودراو بدراسة عدد من المطالب والشكاوى الخاصة بالمواطنين والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، بما يحقق الإستجابة السريعة لإحتياجات الأهالى .

وكلف المحافظ المستشار القانونى للمحافظة وإدارة الحوكمة بدراسة بعض المطالب المقدمة من المواطنين وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ، لضمان تحقيق العدالة وحسم الملفات المعروضة فى أسرع وقت ممكن .

تؤكد محافظة أسوان إستمرار نهج التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية مطالبهم وحل مشكلاتهم ، خاصة للفئات الأولى بالرعاية ، من خلال التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية لتقديم الدعم والخدمات اللازمة وتحقيق حياة كريمة للمواطن الأسوانى .