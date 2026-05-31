الخارجية اللبنانية تكشف عن إجراء فرنسي عاجل بشأن الإعتداءات الإسرائيلية
مصر للطيران تطلق جسرًا جويا لعودة ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة
‏جيش الاحتلال: تدمير مخازن أسلحة ومتفجرات تابعة لحماس في غزة
معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا
الكشف عن أول أثاث جنائزي شبه متكامل بموقع مقبرة "بانحسي" بعين شمس
حزب العدل يعلن انسحابه النهائي من الحركة المدنية ويدعو لإنهاء التجربة بصورتها الحالية
الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن
مصرع 5 أشخاص في انهيار منجم غير قانوني بالصين
سائح إيطالي يشارك في تجهيز لحوم الأضاحي مع أهالي الضبعية بالأقصر
نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب
ارتفاع في الحرارة وأمطار خفيفة غربا.. تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة
بسبب ارتفاع العكارة.. إيقاف محطة شبرا زنجي بالمنوفية وتشغيل مصدر بديل
في لقائه الأسبوعي.. محافظ أسوان يصدر توجيهات عاجلة لتلبية مطالب 30 مواطنًا

محمد عبد الفتاح

فى لفتة طيبة تعكس حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين ، عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءه الأسبوعى مع المواطنين ، حيث إستمع بشكل فردى إلى مطالب وهموم 30 مواطنًا ومواطنة ، وذلك بحضور محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ، وسندس حامد مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة .


وأكد محافظ أسوان خلال اللقاء على إعطاء أولوية خاصة لذوى الإعاقة والإحتياجات الخاصة ، حيث تم تخصيص أول 10 حالات للقائهم بشكل مباشر ، فى إطار توجهات الدولة نحو تحقيق العدالة الإجتماعية ودمجهم الكامل داخل المجتمع ، وتوفير أوجه الرعاية والدعم اللازمة لهم .

ووجه المهندس عمرو لاشين مديرية التضامن الإجتماعى بسرعة صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل لعدد من الحالات الإنسانية والأسر الأكثر إحتياجاً ، للتخفيف عن كاهلهم ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية .


كما كلف المحافظ مديرية العمل بتوفير فرص عمل مناسبة للشباب داخل القطاع الخاص ، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل لإحدى الحالات ضمن نسبة الـ 5 % مراعاةً لظروفه الصحية ، بما يساهم فى تحقيق الإستقرار الإجتماعى وتحسين مستوى المعيشة .

وشملت توجيهات المحافظ تكليف مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة شكوى مقدمة بشأن مدرسة التربية الفكرية بمركز نصر النوبة ، مع سرعة فحصها وإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها  ، مكلفاً مدير إدارة الحدائق بدراسة إستغلال جزء من حديقة الخير بطريق كيما لإقامة بعض الألعاب الترفيهية للأطفال والأيتام ، إلى جانب رفع كفاءة الحديقة بالكامل لتكون متنفساً بيئياً وحضارياً للمواطنين والأسر الأسوانية .

وفى إطار التخفيف عن المواطنين ، وجه محافظ أسوان رئيس مركز ومدينة أسوان بتوفير بايكات داخل السويقات لعدد من الحالات الإنسانية مراعاةً لظروفهم الصحية بما يساعدهم على ممارسة أعمالهم وتيسير حركة تنقلهم .

ووجه المهندس عمرو لاشين رئيسى مركزى نصر النوبة ودراو بدراسة عدد من المطالب والشكاوى الخاصة بالمواطنين والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، بما يحقق الإستجابة السريعة لإحتياجات الأهالى .

وكلف المحافظ المستشار القانونى للمحافظة وإدارة الحوكمة بدراسة بعض المطالب المقدمة من المواطنين وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ، لضمان تحقيق العدالة وحسم الملفات المعروضة فى أسرع وقت ممكن .

تؤكد محافظة أسوان إستمرار نهج التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية مطالبهم وحل مشكلاتهم ، خاصة للفئات الأولى بالرعاية ، من خلال التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية لتقديم الدعم والخدمات اللازمة وتحقيق حياة كريمة للمواطن الأسوانى .

