أصل الحكاية

6 خطوات للحفاظ على استقرار ضغط الدم مع ارتفاع الحرارة خلال الصيف

6 خطوات للحفاظ على استقرار ضغط الدم مع ارتفاع الحرارة خلال الصيف
مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يواجه مرضى ضغط الدم تحديات إضافية قد تؤثر على استقرار حالتهم الصحية، إذ يؤدي التعرق المستمر وفقدان السوائل إلى تغيرات في مستويات ضغط الدم، ما قد يزيد من احتمالات الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح.

ووفقًا لموقع health site، يؤكد الأطباء أن الطقس الحار قد يتسبب في الجفاف وفقدان الأملاح والسوائل من الجسم، وهو ما قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى انخفاض ضغط الدم والشعور بالدوخة والإجهاد، بينما قد يعاني آخرون من تقلبات في قراءات الضغط نتيجة العادات الغذائية الخاطئة أو التعرض للإجهاد الحراري.

لذلك ينصح الخبراء بمتابعة ضغط الدم بصورة منتظمة خلال أشهر الصيف، مع الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج وعدم تجاهل أي أعراض غير معتادة.

احرص على شرب كميات كافية من الماء

يُعد الحفاظ على ترطيب الجسم من أهم الخطوات التي تساعد على استقرار ضغط الدم خلال الأجواء الحارة. وينصح بشرب ما بين 2 إلى 3 لترات من الماء يوميًا، أو وفقًا لتوصيات الطبيب، لتعويض السوائل المفقودة بسبب التعرق ومنع حدوث الجفاف.

كما يجب الانتباه إلى أن الإفراط في شرب الماء قد لا يكون مناسبًا لبعض الحالات المرضية، لذلك يفضل الالتزام بالكميات المناسبة لكل شخص.

قلل استهلاك الملح

رغم أهمية الصوديوم للجسم، فإن الإفراط في تناول الملح قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة العبء على القلب والأوعية الدموية.

وينصح بتقليل الأطعمة الغنية بالملح مثل:

  • الوجبات السريعة.
  • المعلبات.
  • اللحوم المصنعة.
  • المخللات.
  • الشيبسي والوجبات الخفيفة المالحة.

ركز على الأطعمة المرطبة

يساعد النظام الغذائي الصحي على دعم صحة القلب والحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية.

ومن أفضل الأطعمة المناسبة خلال الصيف:

  • البطيخ.
  • الشمام.
  • الخيار.
  • الخس.
  • الطماطم.
  • ماء جوز الهند الطبيعي.

كما يُفضل الإكثار من الخضراوات والفواكه الطازجة والابتعاد عن الحميات الغذائية القاسية التي قد تؤثر على توازن الجسم.

تجنب الإفراط في الكافيين

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من القهوة والشاي والمشروبات الغنية بالكافيين إلى زيادة فقدان السوائل لدى بعض الأشخاص، ما قد يؤثر على استقرار ضغط الدم خلال الطقس الحار.

لذلك يُنصح بالاعتدال في استهلاك هذه المشروبات واستبدال جزء منها بالماء أو العصائر الطبيعية غير المحلاة.

اختر الوقت المناسب لممارسة الرياضة

على الرغم من أهمية النشاط البدني لصحة القلب، فإن ممارسة التمارين الرياضية خلال فترات الذروة الحرارية قد تعرض الجسم للإجهاد والجفاف.

وينصح الأطباء بممارسة الرياضة:

  • في الصباح الباكر.
  • أو بعد غروب الشمس.
  • داخل الأماكن المكيفة أو الصالات الرياضية المغلقة عند ارتفاع درجات الحرارة.

كما يفضل تجنب بذل مجهود بدني شاق تحت أشعة الشمس المباشرة.

راقب ضغط الدم بانتظام

المتابعة الدورية لضغط الدم تساعد على اكتشاف أي تغيرات مبكرًا والتعامل معها قبل حدوث مضاعفات.

ويؤكد المتخصصون أهمية:

  • قياس ضغط الدم بشكل منتظم.
  • تسجيل القراءات ومتابعتها.
  • الالتزام بالأدوية الموصوفة.
  • عدم إيقاف العلاج أو تعديل الجرعات دون استشارة الطبيب.

كما يجب طلب المشورة الطبية فور ظهور أعراض مثل الدوخة الشديدة أو الصداع المتكرر أو الإرهاق غير المعتاد.

متى يصبح ارتفاع الحرارة خطرًا على مرضى الضغط؟

يحذر الأطباء من تجاهل تأثير الموجات الحارة على مرضى ارتفاع ضغط الدم، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، إذ قد يؤدي فقدان السوائل وعدم الالتزام بالعلاج إلى زيادة خطر الإصابة بمشكلات القلب والأوعية الدموية.

لذلك يبقى الحفاظ على الترطيب الجيد، واتباع نظام غذائي متوازن، ومراقبة ضغط الدم بانتظام، من أهم الوسائل التي تساعد على عبور فصل الصيف بأمان والحفاظ على صحة القلب واستقرار ضغط الدم.

