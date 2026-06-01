ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق وسيكون اتفاقا جيدا لأمريكا ومن معنا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق وسيكون اتفاقا جيدا لأمريكا ومن معنا.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق المطروح مع إيران يتضمن بنوداً صريحة وحاسمة تمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، نافياً ما تردد في بعض التقارير الإعلامية بشأن تجاهل الملف النووي ضمن التفاهمات الجارية.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أن الاتفاق ينص بوضوح على عدم السماح لإيران بتطوير أو امتلاك أسلحة نووية، معتبراً أن ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول غياب هذا البند "غير صحيح".

وأضاف أن التفاهم المقترح يشمل تفاصيل موسعة تتعلق بالجوانب النووية المختلفة، مشدداً على أن الجزء الأكبر من الاتفاق مكرس لمعالجة هذا الملف.

وفي سياق متصل، شن ترامب هجوماً على شبكة CNN وعدد من المؤسسات الإعلامية الأمريكية، متهماً إياها بترويج معلومات مضللة، ومعتبراً أن تراجع نسب المشاهدة يعكس فقدانها ثقة الجمهور.