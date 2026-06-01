محافظة البحر الأحمر تطلق دورة تدريبية لتنمية مهارات العاملين في Microsoft Word

انطلقت صباح اليوم بديوان عام محافظة البحر الأحمر فعاليات دورة تدريبية متخصصة في برنامج Microsoft Word، تستمر خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2026، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنمية القدرات الرقمية ورفع كفاءة العاملين بمختلف القطاعات الحكومية والإدارية.



ويحاضر في الدورة محمد مغربي درويش، مدير عام مركز المعلومات السابق بديوان عام المحافظة، حيث تستهدف تدريب العاملين على المهارات الأساسية والمتقدمة لاستخدام البرنامج، بما يسهم في تطوير الأداء الوظيفي وتحسين جودة الأعمال المكتبية وإعداد المكاتبات والتقارير والمستندات الرسمية بصورة احترافية.



وتتضمن الدورة مجموعة من المحاور التطبيقية المهمة، تشمل تنسيق النصوص والمستندات، وإعداد الجداول، وإدراج الصور والأشكال، واستخدام القوالب الجاهزة، إلى جانب التعرف على الأدوات الحديثة التي تساعد في إنجاز الأعمال المكتبية بكفاءة وسرعة أكبر.



وأكد محمد مغربي درويش خلال فعاليات التدريب أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتطوير المهارات الرقمية للعاملين باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحسين الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وشهدت الدورة تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين، الذين أشادوا بالمحتوى التدريبي وما يوفره من مهارات عملية تساعدهم على أداء مهامهم الوظيفية بصورة أكثر كفاءة واحترافية.



ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا خميس، مدير إدارة التدريب بديوان عام المحافظة، أن الدورة تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع المحليات، بما يساهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.



وأضافت أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكوادر البشرية وتزويدها بالمعارف والمهارات الحديثة التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل والتطورات التكنولوجية المتلاحقة، مشيرة إلى أن البرامج التدريبية مستمرة على مدار العام في مختلف المجالات الإدارية والتقنية.



وتأتي هذه الدورة ضمن استراتيجية محافظة البحر الأحمر الهادفة إلى الاستثمار في العنصر البشري، ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.