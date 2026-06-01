الجبهة الوطنية : نرفض استمرار العدوان الإيراني على دول الخليج .. وموقف مصر مشرف

رفض عمرو غلاب، الأمين العام المساعد لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي، مؤكدًا رفضه القاطع لاستمرار هذه الاعتداءات وآخرها المتمثل في العدوان السافر على دولة الكويت الشقيقة.

وأكد في بيان له اليوم، أن أمن الخليج خط أحمر لا يقبل المساس به، وأن استقرار دول المنطقة يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، قائلا: أي عدوان يستهدف دولة خليجية هو استهداف مباشر لكل الدول العربية.

حماية الأمن القومي العربي

وأشاد الأمين العام المساعد لحزب الجبهة الوطنية بالمنيا، بالموقف المصري الثابت والواضح تجاه هذه الاعتداءات، والذي يعكس دور مصر التاريخي والمحوري في حماية الأمن القومي العربي والوقوف إلى جانب أشقائها في مواجهة أي تهديدات تمس سيادتهم وسلامة أراضيهم.

وطالب عمرو غلاب، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه الممارسات التي تقوض جهود الاستقرار والسلام في المنطقة.

الوقوف خلف القيادة السياسية

وأعلن أن حزب الجبهة الوطنية يقف خلف القيادة السياسية المصرية ودعمها الكامل لكل ما يحفظ أمن الخليج واستقراره.