أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد فعاليات البرنامج الصيفي للطفل | صور

واصلت مديرية أوقاف كفر الشيخ عقد فعاليات «البرنامج الصيفي للطفل» بمختلف إداراتها الفرعية ومساجدها؛ سعيًا إلى تنشئة النشء تنشئة سوية، وبناء شخصية متكاملة قادرة على التفاعل الإيجابي مع المجتمع، وغرس القيم الأخلاقية والوطنية في نفوس الأجيال الصاعدة.

وتتضمن فعاليات البرنامج خطة دعوية وتثقيفية شاملة ترتكز على أربعة محاور أساسية، يشمل الجانب العلمي منها تدريس التفسير الميسر وحفظ الأحاديث من الأربعين النووية، بينما يُعنى الجانب اللغوي بتدريس قواعد الإملاء، إلى جانب المحور الأخلاقي المتمثل في مبادرة «صحح مفاهيمك»، فضلًا عن الجانب الترفيهي الذي يستهدف تنظيم الرحلات التثقيفية واكتشاف المواهب الفائقة ورعايتها.

وأكد القائمون على تنفيذ الفعاليات أن هذه الأنشطة تأتي تنفيذًا للمحاور الاستراتيجية لوزارة الأوقاف، لا سيما محور بناء الإنسان وتنشئة شخصية قوية شغوفة بالعلم، انطلاقًا من رؤية الوزارة القائمة على تحصين وبناء المجتمع، مؤكدين أن العمل الدعوي والتربوي مسئولية مشتركة تتطلب الالتزام بالضوابط المنظمة وتعظيم رسالة المسجد الدعوية والتربوية.

وتُنفذ هذه الجهود تحت رعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وبإشراف ومتابعة الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، لنشر خطاب ديني وسطي معتدل يُسهم في بناء الإنسان فكريًّا وسلوكيًّا.