المتحف القبطي يحتفل بـ رحلة دخول العائلة المقدسة مصر ..صور

احتفل القسم التعليمي بالمتحف القبطي برحلة دخول العائلة المقدسة مصر، عبر تنظيم ورشة رسم وتلوين على التوال بالألوان المائية لإنشاء لوحة جماعية.

أضوحت إدارة المتحف القبطي، أنه يقدم العديد من الفاعاليات المبهمة التى تدعم نشر الوعي الآثري والثقافي لدي الزوار والبيئة المحيطة.

يذكر أن افتتح المتحف القبطي عام 1910، ليكون مجمعاً للآثار والوثائق التي تُسهم في إثراء دراسة الفن القبطي في مصر. وقد تم افتتاح الجناح الجديد للمتحف عام 1947 كما تم تطويره عدة مرات كان آخرها عام 2006، حين تم ربط الجناح القديم والجديد للمتحف بممر.

يتكون المتحف القبطي من جناحين يضمان أكبر مجموعة في العالم من المقتنيات الأثرية التي تعكس تاريخ المسيحية في مصر منذ بداياتها الأولى، من أبرزها مجموعة من المخطوطات المزخرفة، الأيقونات، المنحوتات الخشبية، الجداريات المزخرفة بالمناظر الدينية المأخوذة من الأديرة والكنائس القديمة.

كما يضم المتحف مجموعات من القطع التي توضح تأثر الفن القبطي بجميع الثقافات السائدة بما في ذلك المصرية القديمة، اليونانية، الرومانية، والإسلامية.