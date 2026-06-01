تحذير.. رائحة العرق الكريهة مؤشر لأمراض خطيرة في هذه الحالات.. ووصفات طبيعية تغنيك عن مزيلات العرق

اسماء محمد

تحذير.. رائحة العرق تكشف أمراض الغدة والكبد والكلى 

الشاي الأخضر رفيقك المثالي في الصيف والأسود يزيد العرق

تعد رائحة العرق الكريهة من أكثر المشكلات الشائعة خلال فصل الصيف ولا تقف أضرارها على المواقف المحرجة بل في بعض الأحيان تكن مؤشرا لأمراض خطيرة.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك فإن أهم الأطعمة التى تسبب رائحة العرق الكريهة وطرق طبيعية للتخلص منها والحالات التي تكن فيها مؤشر للخطر.

فإذا تناولت طعامًا غنيًا بالكبريت، فقد تُصاب برائحة كريهة للجسم تشبه الكبريت  أو البيض الفاسد وعندما يفرزه الجسم في العرق، قد تنبعث منه رائحة غير مستحبة، وأشهرها:

البصل.
ثوم.
كرنب.
بروكلي.
قرنبيط.
اللحوم الحمراء.
 

قد تزيد بعض الأطعمة من التعرق، مما قد يُسبب رائحة جسم أقوى وهى الأكلات والمشروبات التى تحتوى على المواد التالية:

جلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) بعض أنواع الشعرية السريعة.
الكافيين مثل الشاي والقهوة.
التوابل مثل مسحوق الكاري أو الكمون.
صلصة حارة أو أي طعام حار آخر.
الكحول.
قد يساعد التخلص من هذه العوامل أو تقليلها في تحسين رائحة جسمك.
 

وصفات طبيعية للعرق

صودا الخبز : اصنعي مزيج من صودا الخبز والماء وضعيه على منطقة الإبطين واتركيها حتى تجف.

 تعمل صودا الخبز على موازنة حموضة الجلد وتقليل الروائح.


الشاي الأخضر : ضع أكياس الشاي الأخضر في ماء دافئ ثم ضعها تحت إبطيك لبضع دقائق يومياً.

 يساعد الشاي الأخضر على سد المسام وتقليل التعرق.


خل التفاح : امزج خل التفاح مع كمية قليلة من الماء في زجاجة رذاذ ورش المزيج على منطقة الإبطين.

يساعد حمض الخل على قتل البكتيريا.


عصير الليمون : اخلط عصير الليمون والماء في زجاجة رذاذ و رش المزيج تحت إبطيك. 

يعمل حمض الستريك الموجود في عصير الليمون على قتل البكتيريا.
 

رائحة العرق مؤشر لهذه الأمراض

ترتبط العديد من الحالات والأمراض الطبية بحدوث تغيرات في رائحة الجسم المعتادة للشخص:

السكري .
النقرس.
سن اليأس
فرط نشاط الغدة الدرقية .
أمراض الكبد .
مرض كلوي .
الأمراض المعدية .
 

إذا كنت مصابًا بداء السكري، فقد يكون تغير رائحة الجسم علامة على الحماض الكيتوني المرتبط بالسكري وتؤدي المستويات العالية من الكيتونات إلى زيادة حموضة الدم وظهور رائحة جسم تشبه رائحة الفواكه. 

في حالة أمراض الكبد أو الكلى، قد تنبعث من جسمك رائحة تشبه رائحة المُبيّض نتيجة لتراكم السموم.

