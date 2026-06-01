بدون مزيل .. وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

في فصل الصيف تزداد معاناة عدد كبير من الأشخاص من رائحة العرق الكريهة خاصة في منطقة الابطين .. فكيف يمكن التخلص منها بطريقة طبيعية؟

ووفقا لموقع كيلافند كلينك نكشف لكم طرق طبيعية لعلاج رائحة العرق في الابطين:

صودا الخبز : اصنعي عجينة من صودا الخبز والماء ثم ضعي العجينة على منطقة الإبطين واتركيها حتى تجف ةتعمل صودا الخبز على موازنة حموضة الجلد وتقليل الروائح.

الشاي الأخضر : ضعي أكياس الشاي الأخضر في ماء دافئ ثم ضعي الأكياس المنقوعة تحت إبطيك لبضع دقائق يومياً وقد يساعد الشاي الأخضر على سد المسام وتقليل التعرق.

خل التفاح : امزج خل التفاح مع كمية قليلة من الماء في زجاجة رذاذ.

رش المزيج على منطقة الإبطين ويساعد حمض الخل على قتل البكتيريا.

عصير الليمون : امزج عصير الليمون والماء في زجاجة رذاذ ورش المزيج تحت إبطيك.

يعمل حمض الستريك الموجود في عصير الليمون على قتل البكتيريا.