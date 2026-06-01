قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رد فعل محمد صلاح عقب إقالة سلوت من ليفربول |شاهد
أسعار الذهب اليوم في مصر 1 يونيو 2026.. تراجع جديد وعيار 21 يفقد 50 جنيهًا
هل ينتهي زمن الذهب؟.. عضو اقتصادية الشيوخ يكشف ما سيحدث للأسواق إذا توقفت الحرب
مصر فوق الجميع.. أحمد موسى: دعم المنتخب في كأس العالم مش اختيار
لبنان: إسرائيل لن تهاجم الضاحية وحزب الله سيوقف هجماته
انتعاش الجنيه المصري.. تراجع جماعي لأشهر العملات العربية والأجنبية اليوم في البنوك
جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو
خبير عسكري: الولايات المتحدة تُصدِّر نحو 43% من حجم الأسلحة على مستوى العالم
تحركات برلمانية لمواجهة خطر الإيبولا.. مطالب بتشديد الرقابة على المنافذ ورفع جاهزية المستشفيات
نتنياهو: تحدثت مع ترامب.. إذا هاجم حزب الله مدننا فسوف نهاجم بيروت
كيفية استخراج جواز السفر 2026
استجابة لصدى البلد من وزارة التنمية المحلية لدعم عم شعبان بعد واقعة السرقة في حلوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مينامش في بيته.. أحمد موسى يناشد بالقبض على صاحب واقعة سرقة بائع الجرائد في حلوان

أحمد موسى
أحمد موسى
عبد الخالق صلاح

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مواقع التواصل الاجتماعي لا تتحدث حاليًا إلا عن فيديو "عم شعبان"، أشهر بائع صحف في حلوان، مردفًا: "عم شعبان كان نايم من التعب، وفي يوم العيد كان شغال بيبيع جرائد، وهذا اللص استغل نوم عم شعبان، وأخذ كل حاجة في الدرج أو تحت الورق من فلوس، الكلام دا يزعل، أنا شخصيًا بعتذر لعم شعبان، الراجل دا راجل روح بيته مقهور".

وناشد أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بسرعة القبض على اللص والحرامي، معقبًا: "عم شعبان رجع بيته حزين يوم العيد، لأنه في راجل حرامي خد كل شقى عم شعبان الراجل دا مش يبات في بيته، هذا الحرامي أخذ عيدية عم شعبان الفلوس دي كانت عيدية من الناس على عم شعبان، الفيديو دا كان يوم العيد، والنهارده بدأ انتشاره بصورة سريعة".

وتابع: "أحنا عاوزين نعرف مين الواد الحرامي دا، مين اللي كسر فرحته، وبدل الـ600 جنيه يا عم شعبان، متزعلش علشان صحتك، واعتذار ليك علشان أهله منتظرين عودة بمبلغ مالي".

وطالب أحمد موسى وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي بضرورة توفير مصدر دخل له، قائلًا: "أتمنى منها تراعي حالة هذا الرجل لأنه يستحق نقف جنبه ونساعده، ونقول لعم شعبان متزعلش واللي حصل دا مش هيتكرر".

كما طالب أحمد موسى محافظ القاهرة بضرورة توفير كشك صغير لبيع الجرائد بعيدًا عن التراب والحرارة، قائلًا: "أنا بناشد 3 مسئولين كبار تبدأ من القبض على اللص والحرامي، وتوفير مصدر دخل ليه، مع ضرورة توفير كشك ليه ليكون مصدر رزقه الوحيد، مرة تانية يا عم شعبان بنعتذر ليك وكل التقدير ليك والخير جاي". 

أحمد موسى سرقة بائع الجرائد حلوان مواقع التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم

تزايد المخاوف.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى اليوم بعد الضربات الأمريكية الإيرانية

الثانوية العامة

إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026

طلاب

رقم جلوس الصف الثالث الثانوي| التعليم تعلن تطورا عاجلا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ترامب

كواليس اتفاق وقف التصعيد.. كيف نجح ترامب في إيقاف ضربة إسرائيلية كانت تستهدف بيروت؟

رحلة جوية أمريكية

تهديد أمني محتمل يجبر رحلة جوية أمريكية إلى العودة لمطار الإقلاع

الحصار الأمريكي

سنتكوم: آلاف الجنود مستمرون في دعم الحصار الأمريكي على إيران

بالصور

جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو

جي إم سي همر
جي إم سي همر
جي إم سي همر

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

شكرا فيراري على التقليد .. نيسان تعلق بسخرية على لوتشي الكهربائية

لوتشي و ليف
لوتشي و ليف
لوتشي و ليف

أسعار ميتسوبيشي أتراج موديل 2014 المستعملة في مصر

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح ريميكس جديد لأغنية "أنا إنت" بتوقيع الرابر الإسباني المغربي ديلاريو

الشهيد رقيب بهاء جمعة محمود

حكاية بطل| قصى استشهاد رقيب بهاء جمعة محمود.. فيديو

ايوان

عودة إلى الرومانسية.. النجم اللبناني إيوان يختتم ربيع 2026 بـ"بعيش مخنوق"

سعر فستان روبي

فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد