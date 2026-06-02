فابريزيو رومانو: ليفربول يتوصل لاتفاق مع إيراولا

اقترب نادي ليفربول من فتح صفحة جديدة على المستوى الفني، بعدما توصل إلى اتفاق مبدئي مع المدرب الإسباني أندوني إيراولا لتولي قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، خلفًا للهولندي أرني سلوت الذي غادر منصبه رسميًا عقب نهاية الموسم.

وبحسب ما كشفه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن المفاوضات بين الطرفين شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الساعات الأخيرة، حيث جرى الاتفاق على الخطوط العريضة للمشروع الرياضي الجديد الذي تسعى إدارة النادي لتطبيقه في المرحلة المقبلة.

وجاء اختيار إيراولا بعد دراسة عدة ملفات تدريبية، قبل أن تستقر الإدارة على المدرب الإسباني، الذي لفت الأنظار بعمله المميز في الدوري الإنجليزي وقدرته على تطوير الفرق وتقديم كرة قدم هجومية منظمة.

ويأتي هذا التغيير عقب موسم مخيب للآمال عاشه ليفربول تحت قيادة سلوت، بعدما فشل الفريق في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز واكتفى بالمركز الخامس في جدول الترتيب، مبتعدًا بفارق كبير عن الصدارة.

ورغم أن المدرب الهولندي نجح في كتابة بداية تاريخية مع "الريدز" عندما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري في موسمه الأول، فإن النتائج السلبية في الموسم التالي دفعت الإدارة إلى اتخاذ قرار التغيير والبحث عن مشروع فني جديد يعيد الفريق إلى دائرة المنافسة على الألقاب.

ومن المنتظر أن يتم استكمال الإجراءات النهائية خلال الفترة المقبلة تمهيدًا للإعلان الرسمي عن تولي إيراولا المهمة، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته التدريبية مع أحد أكبر الأندية الأوروبية.