استجابة لشكاوى المواطنين.. الغردقة تشن حملة مرافق مكثفة لرفع الاشغالات

نفذ حي شمال الغردقة، حملة مسائية موسعة بعدد من شوارع ومناطق الحي، في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية ورفع مستوى الانضباط بالشوارع والميادين العامة، والحفاظ على حقوق المواطنين وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر والمشرف على مدينة الغردقة، وبمتابعة مباشرة من اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، لمتابعة الشكاوى الميدانية والتعامل الفوري مع المخالفات.

وأكد محافظ البحر الأحمر، على أهمية استمرار الحملات الرقابية والميدانية بمختلف أنحاء المدينة، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، والتصدي للمظاهر العشوائية التي تعوق الحركة المرورية أو تؤثر على الشكل الحضاري، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحملة المرور على عدد من المواقع التي وردت بشأنها شكاوى من المواطنين، حيث تم رفع الإشغالات الموجودة أمام مسجد بلال بشارع المصالح، والتي كانت تعوق حركة المصلين، خاصة خلال أوقات صلاة الجنازات، بما يضمن سهولة الحركة والحفاظ على حرمة المسجد.

كما قامت الحملة بالمرور على شارع السلام لمتابعة مدى التزام الورش بمواعيد الغلق الرسمية المقررة، إلى جانب مراجعة تراخيص الإشغالات الخاصة بالمحال التجارية والتأكد من التزام أصحابها بالمساحات والاشتراطات القانونية المعتمدة.

وأسفرت الحملة عن رفع عدد من الإشغالات المخالفة والتحفظ عليها، وتسليمها إلى شرطة المرافق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر والمخالفات بحق المخالفين.

وشارك في تنفيذ الحملة سكرتير حي شمال الغردقة، وأقسام البيئة والمتابعة الميدانية، ضمن خطة الحي المستمرة لإحكام الرقابة الميدانية وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين العامة.

وأكد اللواء أحمد علي أحمد أن الحملات ستتواصل بشكل يومي وفي مختلف الفترات، للحفاظ على السيولة المرورية وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، مشددًا على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.