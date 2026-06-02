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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لو منعته هتتعب .. فوائد غير متوقعة لتناول الملح

ملح
ملح
اسماء محمد

يلجأ بعض الأشخاص إلى الامتناع عن تناول الملح تماما للوقاية من المشملات الصحية ولكن هذا التصرف يتسبب في مضاعفات خطيرة نتيجة حرمان الجسم من الصوديوم والملح نهائيا.

ووفقا لموقع drstevenlin نكشف لكم أهم فوائد الملح.

 يساعدك على الحفاظ على رطوبة جسمك

للحفاظ على  ترطيب  جسمك بشكل أفضل، يحتاج إلى توازن دقيق بين الصوديوم والبوتاسيوم وذلك لأن الماء في الجسم يتبع الصوديوم، لذا إذا زاد الصوديوم عن الحد المطلوب، سيحتفظ الجسم بالماء ويعمل البوتاسيوم على تحقيق هذا التوازن، ولهذا السبب يُعد ملح البحر أفضل بكثير من كلوريد الصوديوم أو ملح الطعام ويحتوي ملح البحر، مثل الملح السلتي أو ملح الهيمالايا الوردي، على كل من الصوديوم والبوتاسيوم، مما يساعد على تحقيق التوازن الطبيعي لمستوياتهما في الجسم.

يعزز صحة الأوعية الدموية

أما ملح البحر تحديدًا، فله فوائد وقائية ضد أمراض القلب ومع ذلك، من المهم التمييز بين ملح البحر وملح الطعام، الذي يُعدّ أقل فائدة بكثير لافتقاره إلى المعادن.

 وتتناقض النتائج التي تُظهر كيف يُساعد ملح البحر في تحسين مؤشرات أمراض القلب مع التوصيات السابقة التي تُحذّر من الإفراط في تناول الملح فالمهم هو نوع الملح المُستخدم.

يوازن الكهارل ويمنع تشنج العضلات

يُعدّ ملح البحر مصدراً ممتازاً للإلكتروليتات، وقد ثبتت فعاليته في منع تشنجات العضلات أثناء التمرين .

 يحتوي ملح البحر على الصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، وكلها عناصر ضرورية لصحة مثالية ويجب الحصول على هذه المعادن من النظام الغذائي لأن الجسم لا يستطيع إنتاجها وبدون كمية كافية من الإلكتروليتات، قد تُعاني من عدم انتظام ضربات القلب، والتعب، والغثيان، وحتى نوبات الصرع.

 يدعم صحة الجهاز العصبي

 

ينظم الصوديوم تدفق الماء في جميع أنحاء الجسم، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة الجهاز العصبي بالإضافة إلى ذلك، يحتاج ماء الجهاز العصبي إلى الملح لنقل الإشارات الكهربائية وإرسالها واستقبالها وكما هو الحال مع وظائف الجسم الأخرى، يحتاج الدماغ إلى التوازن الصحيح بين الصوديوم والإلكتروليتات الأخرى، ولهذا السبب يُعد ملح البحر خيارًا أفضل بكثير من ملح الطعام.

 يحسن النوم

عند قراءة المعلومات المتعلقة بالملح والنوم، قد يبدو للوهلة الأولى أن هناك آراءً متضاربة ولكن بالتدقيق، ستدرك أن النصيحة بتجنب تناول الملح قبل النوم تشير إلى ملح الطعام والأطعمة المصنعة، والتي قد تُسبب اختلالاً في مستوى الصوديوم في الجسم أما ملح البحر، فيُعتقد أنه يُحسّن النوم لاحتوائه على العديد من الإلكتروليتات المفيدة لتنظيم الهرمونات.

عند استبدال ملح الطعام العادي بملح طبيعي، قد تلاحظ تحسناً في جودة نومك، وانخفاضاً في شعورك بالعطش والجوع، وزيادة في الشعور بالشبع بعد تناول الطعام. 

ومن المهم الحرص على تناول كمية كافية من الملح أثناء ممارسة الرياضة، لأن الجسم يفقده مع العرق أما بالنسبة للرياضيين الذين يمارسون رياضات أو منافسات عالية الكثافة، فتتوفر أقراص الملح لتحسين ترطيب الجسم.

الملح فوائد الملح فوائد الملح للجسم ترطيب الجسم القلب

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