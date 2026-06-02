صدمة داخل الزمالك .. تفاصيل جديدة عن عقوبة إيقاف القيد لفترتين

أكد الإعلامي محمد المحمودي، أن الأزمة الخاصة باللاعب صلاح مصدق كشفت عن تفاصيل صادمة تتعلق بعقوبة نادي الزمالك بإيقاف القيد لفترتين.

وقال المحمودي خلال تقديمه برنامج «من القاهرة»، «أقسم بالله العظيم أنا ما مصدق اللي أنا هقوله، في 9 أبريل صدر قرار لصالح صلاح مصدق ضد الزمالك بأحقيته في الحصول على 800 ألف دولار، وفي نفس اليوم فيفا أبلغ الزمالك بعقوبة تأديبية بإيقاف القيد لفترتين».

وأضاف أن الأمر يضع إدارة الزمالك أمام احتمالين، الأول أن تكون الإدارة على علم بالعقوبة وقت إصدار البيان الأخير ونفي الأزمة، وهو ما اعتبره “تضليلًا للرأي العام”، أو أن النادي لم يكن يعلم بالعقوبة، مؤكدًا أن ذلك سيكون “كارثة إدارية”.

وتابع الإعلامي الرياضي أن حديث مسؤولي الزمالك عن التقدم باستئناف لا يرتبط بالعقوبة التأديبية نفسها، موضحًا: «أنت بتستأنف على الغرامة المالية، لكن قرار فيفا مالوش علاقة بالفلوس، هو متعلق بعدم الالتزام في التعاقدات، وبالتالي الزمالك أصبح لديه سوابق لدى فيفا بسبب تكرار الأزمات».

وأشار المحمودي إلى أن تكرار حالات فسخ التعاقد والأزمات القانونية الخاصة باللاعبين تسبب في تشديد موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تجاه النادي خلال الفترة الأخيرة.