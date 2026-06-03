واشنطن تفرض عقوبات على قادة جماعتين مسلحتين في شرق جمهورية الكونغو

أعلنت الولايات المتحدة فرض إجراءات إضافية لمواجهة التهديدات التي تواجه الاستقرار والازدهار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بفرض عقوبات على كبار قادة جماعتين مسلحتين سبق أن صنفتهما الولايات المتحدة، وهما القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR) وحركة 23 مارس (M23) المدعومة من رواندا.

وقالت الخارجية الأمريكية -في بيان لها- "ندرج على قائمة العقوبات جوستاف كوبوايو، قائد وحدة الاستخبارات والعمليات الخاصة التابعة للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا. وقد ارتكبت هذه القوات أعمال عنف عرقي ضد المدنيين، واستخدمت الأطفال كجنود وارتكبت أعمال عنف جنسي وشنت هجمات عبر الحدود لا تزال تهدد أمن رواندا. كما ندرج على القائمة جون إيماني نزينزي، رئيس الاستخبارات في حركة 23 مارس المدعومة من رواندا، وهي جماعة مسلحة ارتكبت عمليات قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهجمات على المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وأضاف البيان أن إدارة ترامب تلتزم التزاما راسخا بضمان وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب اتفاقيات واشنطن التاريخية للسلام والازدهار وإطار عمل الدوحة وستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز الاستقرار الدائم في المنطقة.