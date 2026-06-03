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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على جهود الوحدات المحلية ببني سويف في ملفات النظافة والتجميل ومواجهة التعديات

رئيس مدينة بني سويف
رئيس مدينة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة جهودها الميدانية في ملفات النظافة والتعديات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة محمد بكري، بمتابعة انتظام سير العمل بالإدارات المختلفة والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، إلى جانب تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات من عدد من الشوارع.

كما واصلت الوحدات القروية أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات من قرى أبشنا وحاجر بني سليمان وباها وبلفيا والدوالطة والحكامنة وباروط وإهوة ومنشأة عاصم.

وتمت إزالة عدد من حالات التعدي شملت إزالة متغيرات مكانية بقرية إبشنا، وحالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بتزمنت الشرقية وبلفيا وحالات على أملاك الدولة بقرية بياض العرب، بالإضافة إلى فك شدة خشبية بقرية الشيخ هارون بتزمنت الغربية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة ناصر برئاسة شوقي هاشم، تواصلت جهود تحسين مستوى الخدمات من خلال تنفيذ حملة نظافة بالمدينة شملت شارع جمال عبد الناصر وشارع بورسعيد وشارع المركز الجديد وشارع شجرة الدر وشارع سعد زغلول وطريق بني زايد وشارع مدرسة محمد فريد وشارع المستوصف ومنطقة السوق ومنطقة غرب البلد ومنطقة الجامع الكبير ومنطقة المرور ومنطقة فاطمة الزهراء، حيث تم رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي.

كما تمت إزالة حالتي تعدٍ على الأرض الزراعية، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لحالة تعدٍ بقرية أشمنت ومتابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات من القرية والتوابع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وفي مركز ومدينة الفشن برئاسة مدحت صلاح، تواصلت الجهود لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لتسريع وتيرة ملف التصالح وتقديم الخدمات للمواطنين، حيث تمت إزالة حالتي تعدٍ بقرية الجمهود، كما نفذ قسم النظافة أعمال مسح وتنظيف لعدد من الشوارع الحيوية داخل المدينة ومدخلها ورفع نواتج العمل والمخلفات لتحسين المظهر الحضاري، بالإضافة إلى التعامل مع مشكلة مياه مجهولة المصدر بأحد شوارع قرية دلهانس من خلال تنفيذ أعمال كسح جماعي للمنازل وتمت إزالة أسباب الشكوى.

وفي مركز ومدينة ببا برئاسة أحمد علاء الدين، تمت متابعة أعمال استكمال رصف طريق طحا البيشة/ الشريف ضمن أعمال الخطة الاستثمارية، كما تم تفقد أعمال النظافة بشوارع المدينة الرئيسية التي شملت شارع التحرير قبلي وشارع المعهد الديني وشارع طراد النيل قبلي وشارع مكي وشارع عبد الوهاب ناجي وشارع 6 متر وشارع المواصلة وشارع مسجد الحسيني وشارع فرحات وشارع المركز الطبي وأرض السجلة وعمائر السلخانة وشارع بلال بن رباح وشارع المأمور والشوارع الجانبية مع تفريغ الحاويات الثابتة، وتم توريد أكثر من 95 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، واصلت الوحدة المحلية جهودها برئاسة أحمد توفيق للارتقاء بمستوى الخدمات، حيث تم متابعة اللقاء المفتوح لفحص شكاوى المواطنين وتكليف المختصين بسرعة بحثها، كما قامت إدارة الإشغالات برفع الإشغالات بمحيط مدرسة علي أبو زايد والمرور على تراخيص الأكشاك والبروز، بالإضافة إلى متابعة تطهير ورفع مخلفات ترعة السلطاني بالعواونة بالتنسيق مع الري، واستمرار حملات طرق الأبواب لحث المواطنين على استكمال إجراءات التقنين والتصالح،مع متابعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واستمرار أعمال تمهيد الطرق ورفع المخلفات وصيانة الإنارة.


 

الفشن ببا بني سويف

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