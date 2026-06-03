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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكثيف حملات طرق الأبواب للتيسير على المتأخرين في سداد مستحقات الوحدات السكنية ببورسعيد

محافظ بورسعيد يتابع معدلات إنجاز ملفات التصالح ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
محافظ بورسعيد يتابع معدلات إنجاز ملفات التصالح ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
محمد الغزاوى

تفقد اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولة ميدانية مفاجئة شملت المراكز التكنولوجية بأحياء العرب والزهور والشرق وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز بملفات التصالح والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من انتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية.

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد معدلات إنجاز طلبات التصالح واطلع على نسب الأداء وموقف الملفات الجاري التعامل معها، مشددا على ضرورة سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين دون تأخير.

وقرر اللواء إبراهيم أبو ليمون إحالة مديرة المركز التكنولوجي بحي العرب للتحقيق وذلك على خلفية التأخر في إنهاء عدد من طلبات التصالح، مؤكدا عدم التهاون مع أي تقصير يؤثر على مصالح المواطنين أو يعطل إنجاز الملفات.

محافظ بورسعيد يتابع معدلات إنجاز ملفات التصالح ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

كما وجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالإعلان عن أسماء المواطنين المتأخرين في استكمال إجراءات التصالح أو استيفاء المستندات المطلوبة عبر الصفحات الرسمية للأحياء، بما يساهم في سرعة التواصل معهم واستكمال الإجراءات المطلوبة.

ووجه محافظ بورسعيد كذلك بتكثيف حملات “طرق الأبواب” للوصول إلى المواطنين المتأخرين في سداد مستحقات الوحدات السكنية، وتوعيتهم بالإجراءات المطلوبة والتيسير عليهم .

وخلال تفقده المركز التكنولوجي بحي الزهور شدد المحافظ على ضرورة إعادة توزيع العاملين داخل المركز بما يضمن تحقيق الانسيابية في العمل والحد من التكدسات، والتيسير على المواطنين وسرعة إنجاز طلباتهم.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار المتابعة الميدانية المفاجئة لكافة المراكز التكنولوجية والجهات الخدمية لضمان رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، بما ينعكس بشكل ايجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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