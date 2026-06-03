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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأم المصرية أساس بناء الوطن.. محافظ الغربية يكرم الامهات المثاليات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

كرم اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، 10 أمهات مثاليات من أبناء المحافظة، تقديرًا لعطائهن وتضحياتهن في تربية الأبناء وبناء أسر مستقرة، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها محافظة الغربية ومديرية التضامن الاجتماعي، بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ.

توجيهات محافظ الغربية 

وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني، أعقبها عدد من الفقرات الفنية المتنوعة التي شملت إلقاء قصائد شعرية عن الأم وفقرات موسيقية، وسط تفاعل كبير من الحضور، في أجواء عكست قيمة الأم ودورها المحوري داخل المجتمع.

تحرك تنفيذي عاجل 

وفي كلمته، أكد العميد دكتور عصام عبد الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن هذا التكريم يأتي في إطار توجه الدولة لدعم المرأة المصرية، وتقدير دورها في تنشئة الأجيال وتحمل المسؤولية داخل الأسرة والمجتمع.

وأعرب محافظ الغربية عن اعتزازه بالأمهات المكرمات، مؤكدًا أن ما قدمنه من تضحيات يمثل نموذجًا يُحتذى به في الصبر والعطاء، قائلاً: «الأم المصرية ستظل دائمًا رمزًا للقوة والبناء، وهي الشريك الحقيقي في مسيرة التنمية».

وأضاف أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة والأم من خلال برامج الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، مشددًا على استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز قيم الوفاء والتقدير داخل المجتمع.

تكريم الأمهات 

وشهدت قائمة المكرمات تكريم السيدة أميمة عبد الفتاح محمد، الأم المثالية البديلة الأولى على مستوى المحافظة والثالثة على مستوى الجمهورية، والسيدة رجاء جلال عطية، الأم المثالية الأولى بالمحافظة (لأبناء من ذوي القدرات الخاصة)، تقديرًا لمسيرتها الإنسانية الملهمة.

نبع الحنان وبناء الأسرة 

كما شمل التكريم الأمهات المثاليات الفائزات على مستوى المحافظة، حيث جاءت السيدة أزهار أحمد علي في المركز الأول، والسيدة نها محمود عطية في المركز الثاني، والسيدة لولو ناشد زكي جرجس في المركز الثالث، بالإضافة إلى السيدة عيشة عبد المحسن البسيوني (الرابع)، والسيدة عبير مسعد عبد اللطيف (الخامس)، والسيدة تهاني عبد النبي عبد العزيز (السادس)، والسيدة زينب محمد علي الأزميلي (السابع)، والسيدة شادية علي عبد الوهاب (الثامن).

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل تكريم الامهات المثاليات رفع كفاءة الخدمات

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