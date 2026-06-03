إيلون ماسك يبحث عن شركاء.. السهم بـ7 آلاف جنيه مصري فقط لا غير

تستعد شركة سبيس إكس التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك لفتح الباب أمام مستثمرين جدد، عبر أكبر طرح عام أولي قد تشهده البورصات العالمية، مع تسعير مستهدف يبلغ 135 دولارًا للسهم، أي ما يعادل نحو 7 آلاف جنيه مصري، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة.

وتخطط الشركة لطرح نحو 555.6 مليون سهم في اكتتاب أولي بالكامل، بما يسمح بجمع قرابة 75 مليار دولار ويمنح الشركة تقييمًا سوقيًا يقترب من 1.75 تريليون دولار، في صفقة مرشحة لتصبح الأكبر في تاريخ أسواق المال إذا اكتملت بالشروط الحالية.

ويعكس الطرح توجه ماسك للبحث عن شركاء جدد لتمويل خططه التوسعية الضخمة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتوسيع شبكة الأقمار الصناعية، بعدما اندمجت الشركة خلال العام الجاري مع شركة الذكاء الاصطناعي التابعة له "إكس إيه آي". وتشير التقديرات إلى أن حصيلة الاكتتاب ستتجه بصورة مباشرة إلى تمويل مشروعات الحوسبة والفضاء دون بيع مساهمين حاليين لأي حصصهم.

وتتبنى "سبيس إكس" نهجًا غير معتاد في الطرح، إذ حددت سعرًا مستهدفًا للسهم قبل بدء الجولة الترويجية للمستثمرين، بينما تلجأ الشركات عادة إلى إعلان نطاق سعري يتغير وفق مستويات الطلب. ومن المنتظر انطلاق الجولة الترويجية غدًا تمهيدًا للإدراج المرتقب في بورصة ناسداك خلال يونيو الجاري تحت الرمز "SPCX".

كما تدرس الشركة منح المستثمرين الأفراد مساحة أكبر للمشاركة، مع إمكانية تخصيص ما يصل إلى 30% من الأسهم المطروحة لهذه الفئة، في محاولة للاستفادة من الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها ماسك بين المستثمرين الأفراد وتوسيع قاعدة الملكية.

ورغم الزخم المحيط بالطرح، لا تزال الشركة تسجل خسائر صافية؛ إذ ارتفعت إيراداتها خلال 2025 إلى 18.67 مليار دولار، لكنها سجلت خسارة صافية بلغت 4.94 مليار دولار، بينما يعتمد جزء كبير من تقييمها الحالي على رهانات مستقبلية تشمل الإنترنت الفضائي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الفضائية، مع استمرار نشاط "ستارلينك" كمصدر الإيرادات والأرباح الرئيسي حاليًا.

وفي حال نجاح الطرح بجمع 75 مليار دولار، ستتفوق "سبيس إكس" على الرقم القياسي التاريخي لاكتتاب شركة أرامكو السعودية، ما يضع ماسك أمام واحدة من أكبر عمليات جمع التمويل في تاريخ الأسواق العالمية.