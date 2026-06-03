قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نابولي يتعاقد مع هويلاند قادمًا من مانشستر يونايتد
تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليمي.. البحرين تُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت
تأمين طاقة الصيف الحالي.. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لـ 49 مشروعا لتدعيم شبكة الكهرباء
وزير التموين يكشف مفاجأة: احتياطي استراتيجي ضخم للسلع.. وبرنامج جديد للدعم قريبًا
قيد مؤقت لشركات جديدة وإشادة دولية.. نائب رئيس الوزراء يبحث تسريع "الطروحات الحكومية"
من فيديو على الفيس بوك للكلابشات.. كيف أسقطت شقيقتان مُتحرشـي السيدة زينب؟
طاقم مكسيكي بقيادة إسكوبيدو لإدارة ودية مصر والبرازيل استعدادا لكأس العالم 2026
المرافعة تؤجل محاكمة 29 متهما بـ خلية العملة الإرهابية لـ 5 سبتمبر
نتنياهو: إيران لم توافق بعد على إخراج المواد النووية وسط ضغوط متزايدة لإنجاز اتفاق
بشرى للمُستحقين.. وزير التموين يكشف خطة تطوير منظومة الدعم | فيديو
لقطة لافتة في نهائي أمم أفريقيا للناشئين.. لاعب السنغال يحتفل أمام فوزي لقجع ثم يصافحه بعد التتويج
رئيس الوزراء يتابع الإطلاق الرسمي لـ"رقمنة المعاشات".. وصرف 42 مليار جنيه لـ 10.2 مليون مستحق بالمنظومة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إيلون ماسك يبحث عن شركاء.. السهم بـ7 آلاف جنيه مصري فقط لا غير

إيلون ماسك
إيلون ماسك
محمد صبيح

تستعد شركة سبيس إكس التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك لفتح الباب أمام مستثمرين جدد، عبر أكبر طرح عام أولي قد تشهده البورصات العالمية، مع تسعير مستهدف يبلغ 135 دولارًا للسهم، أي ما يعادل نحو 7 آلاف جنيه مصري، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة. 

وتخطط الشركة لطرح نحو 555.6 مليون سهم في اكتتاب أولي بالكامل، بما يسمح بجمع قرابة 75 مليار دولار ويمنح الشركة تقييمًا سوقيًا يقترب من 1.75 تريليون دولار، في صفقة مرشحة لتصبح الأكبر في تاريخ أسواق المال إذا اكتملت بالشروط الحالية. 

ويعكس الطرح توجه ماسك للبحث عن شركاء جدد لتمويل خططه التوسعية الضخمة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتوسيع شبكة الأقمار الصناعية، بعدما اندمجت الشركة خلال العام الجاري مع شركة الذكاء الاصطناعي التابعة له "إكس إيه آي". وتشير التقديرات إلى أن حصيلة الاكتتاب ستتجه بصورة مباشرة إلى تمويل مشروعات الحوسبة والفضاء دون بيع مساهمين حاليين لأي حصصهم. 

وتتبنى "سبيس إكس" نهجًا غير معتاد في الطرح، إذ حددت سعرًا مستهدفًا للسهم قبل بدء الجولة الترويجية للمستثمرين، بينما تلجأ الشركات عادة إلى إعلان نطاق سعري يتغير وفق مستويات الطلب. ومن المنتظر انطلاق الجولة الترويجية غدًا تمهيدًا للإدراج المرتقب في بورصة ناسداك خلال يونيو الجاري تحت الرمز "SPCX". 

كما تدرس الشركة منح المستثمرين الأفراد مساحة أكبر للمشاركة، مع إمكانية تخصيص ما يصل إلى 30% من الأسهم المطروحة لهذه الفئة، في محاولة للاستفادة من الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها ماسك بين المستثمرين الأفراد وتوسيع قاعدة الملكية. 

ورغم الزخم المحيط بالطرح، لا تزال الشركة تسجل خسائر صافية؛ إذ ارتفعت إيراداتها خلال 2025 إلى 18.67 مليار دولار، لكنها سجلت خسارة صافية بلغت 4.94 مليار دولار، بينما يعتمد جزء كبير من تقييمها الحالي على رهانات مستقبلية تشمل الإنترنت الفضائي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الفضائية، مع استمرار نشاط "ستارلينك" كمصدر الإيرادات والأرباح الرئيسي حاليًا. 

وفي حال نجاح الطرح بجمع 75 مليار دولار، ستتفوق "سبيس إكس" على الرقم القياسي التاريخي لاكتتاب شركة أرامكو السعودية، ما يضع ماسك أمام واحدة من أكبر عمليات جمع التمويل في تاريخ الأسواق العالمية. 

شركة سبيس إكس التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك إيلون ماسك البورصات العالمية شبكة الأقمار الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

كهربا

كهربا يوجه رسالة شكر إلى محمود الخطيب بسبب أزمة الغرامة

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 غدًا بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات | شوف جدولك

ترشيحاتنا

اللواء الدكتور رضا فرحات

رضا فرحات: الدور المصري ركيزة أساسية للدفاع عن القضية الفلسطينية

المهندس إيهاب محمود

حزب الجيل: إدانة مصر لهجوم مطار الكويت تبرهن على عقيدتها الراسخة في حماية الأشقاء

المستشار حسين أبو العطا

حزب "المصريين": اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب تحفظ حقوق الإنسان

بالصور

احذر.. هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل
هذه الاطعمة تزيد أعراض التهاب المفاصل

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ يومياً؟

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف
طرق طبيعية لتبريد المنزل دون تكييف

لوك كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

احمد سعد

"كوتي".. أحمد سعد يطلق أولى أغنيات الألبوم الفرفوش

سرقة عم شعبان أثناء نومه

سرقوا ثمن دوائه وهو نائم.. قرار عاجل من التنمية المحلية يخص بائع جرائد حلوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد