السجن 15 سنة لمتهم و8 سنوات لأخر أنهيا حياة شاب عمدًا بالمحلة

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى،بمحافظة الغربية اليوم بالحكم على شخصين قاما بإنهاء حياة آخر يدعى "كريم نونو" في العقد الثاني من عمره، وذلك لوجود خلافات بينهما في منطقة السكة الوسطى التابعة لدائرة قسم ثالث المحلة الكبرى.

توجيهات القضاء العاجل

كما قررت هيئة المحكمة في جلستها التي أقيمت بإصدار الحكم على المتهم علي أشرف بالسجن إجمالي 15 سنة جائت 10 سنوات في قضية القتل العمد و 5 سنوات آخرين في قضية الشروع في القتل، بينما تم إصدار الحكم على المتهم الآخر والذي يدعى"عادل الملاح" بالسجن بإجمالي 8 سنوات منقسمة 5 سنوات في واقعة القتل العمد و 3 سنوات في الشروع بالقتل.

تحرك أمني عاجل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء بين عدد من الشباب أسفرت عن مقتل شاب، وإصابة آخرين بمنطقة السكة الوسطى التابعة لذات القسم.

كما انتقلت قوات من الشرطة السرية والنظامية من المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات الأمنية والمعاينة الأولية مقتل شاب يدعي كريم النونو، في العقد الثاني من العمر، وإصابة آخرين بجروح إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء، حيث نشبت بينهم وبين آخرين بسبب خلافات سابقة بينهما.

نقل الضحية

كما تم الدفع بسيارة إسعاف و نقل المصابين إلى المستشفى، والجثة الي المشرحة، وضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.