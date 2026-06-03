كولو توريه: عمر مرموش يمتلك كل مقومات اللاعب العالمي

أكد كولو توريه، مساعد المدير الفني بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، أن اللاعب المصري عمر مرموش يُعد من اللاعبين المميزين من الطراز الرفيع، مشيدًا بقدراته البدنية والفنية وما يقدمه من تطور مستمر داخل الملعب.

وقال توريه في تصريحات تلفزيونية، إن عمر مرموش يتمتع بسرعة كبيرة وقوة بدنية لافتة، إلى جانب قدرته على التسديد والانطلاق بشكل مميز، مشيرًا إلى أنه لاعب يعمل بجد كبير ويمتلك عقلية احترافية تجعله مناسبًا للعب في فريق بحجم مانشستر سيتي.

وأضاف مساعد جوارديولا أن مرموش يمتلك مقومات اللاعب الحاسم، موضحًا أنه يتوقع له تقديم مستوى قوي في بطولة كأس العالم المقبلة، بفضل طاقته الكبيرة وقدرته على التعامل مع المرمى بفاعلية.

وأشار إلى أن اللاعب قادر على تسجيل أهداف عديدة خلال البطولة، خاصة مع تطوره المستمر في إنهاء الهجمات، لافتًا إلى أن سرعته وقوته البدنية تجعله مثاليًا للعب على الهجمات المرتدة، وهو أسلوب قد يعتمد عليه منتخب مصر بشكل كبير.

واختتم توريه تصريحاته بالتأكيد على أن عمر مرموش لاعب مناسب تمامًا لأسلوب كرة القدم الحديثة، وقد يكون أحد أبرز العناصر المؤثرة مع ناديه ومنتخب بلاده في الفترة المقبلة.