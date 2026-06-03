مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الإعتداءات على الكويت

أعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أنها تلقت ببالغ الاستنكار والإدانة، نبأ الاعتداء الإيراني الذي استهدف منشآت مدنية وحيوية في دولة الكويت، من بينها مطار الكويت الدولي، باستخدام الصواريخ والطائرات المُسيّرة، ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات وأضرار مادية.

وأشارت إلى أن الاعتداء طال عددًا من الأعيان المدنية في مملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المُسيّرة؛ في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتهديد مباشر لأمن واستقرار البلدين والمنطقة بأسرها.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، إدانتها الكاملة لهذا العمل العدواني، الذي يمثل تصعيدًا خطيرًا يمس أمن الدول العربية وسلامة شعوبها، ويقوض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تجدد الأمانة العامة تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب دولة الكويت ومملكة البحرين، وتؤكد دعمها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولتان للحفاظ على أمنهما وسيادتهما وحماية أراضيهما ومواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، بما يكفل صون الاستقرار والتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة وسلامتها.