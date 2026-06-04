محافظ الإسكندرية يتفقد مركز التأهيل الشامل بمركز ومدينة برج العرب

قام المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية بجولة تفقدية موسعة لمركز التأهيل الشامل بمركز ومدينة برج العرب، المندرج ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمسند بقرار وزاري لمؤسسة شباب ٢٠٣٠ للتنمية ذات صفة النفع العام، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية والتأهيلية المقدمة للأطفال وأسرهم.

رعاية متكاملة لـ ٢٧٣ طفلاً

وخلال الجولة، تفقد السيد المحافظ الأقسام المتخصصة بالمركز، والتي تقدم رعاية متكاملة لـ ٢٧٣ طفلاً من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة.

واطلع المحافظ على آليات العمل المتطورة في غرف التخاطب، التكامل الحسي، العلاج الطبيعي والوظيفي، وأقسام تأهيل حالات الشلل الدماغي، ضمور المخ والعضلات، التوحد، متلازمة داون، والصرع، بالإضافة إلى خدمات تأهيل زارعي القوقعة، ضعف السمع، البصريات، والتغذية الصحية.

كما شملت الزيارة تفقد فصول الرعاية النهارية، والحضانات والتأسيس ما قبل الأكاديمي، وتنمية المهارات والتأهيل النفسي، وصولاً إلى معرض الحرف اليدوية المخصص للأسر المنتجة لتمكين أسر الأطفال اقتصادياً.

وأشاد محافظ الإسكندرية بالمستوى المتقدم للمركز والتجهيزات الحديثة المستخدمة، مشيراً إلى أن المركز يعد نموذجاً مشرفاً للشراكة المثمرة بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني الجاد ممثلاً في مؤسسة "شباب 2030 للتنمية"، لتقديم حياة كريمة تليق بأبنائنا من ذوي الهمم وتدعم دمجهم الكامل في المجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، والدكتورة هالة عبد الرزاق مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وهم: النائب عبد الله سعداوي راغب، والنائب صالح عبد المنعم راغب، والنائب محمد طارق عبد المعين، والمهندسة نهى خليفة رئيس مركز ومدينة برج العرب، والأستاذ ثروت عبد الرحمن مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب ٢٠٣٠ للتنمية.