محافظ الوادي الجديد تتفقد منفذ الوحدة المحلية بحي أرض السلام بالخارجة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، المنفذ الجديد التابع للوحدة المحلية لمركز الخارجة بحي أرض السلام، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز.

حيث أشادت بجهود التوسع في افتتاح المنافذ الثابتة والمتحركة بالأحياء والمناطق النائية لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.

وحرصت المحافظ على الاستماع إلى آراء ومطالب المواطنين، موجهةً بالحفاظ على جودة المنتجات وتنوعها وتوافرها بصورة مستمرة، مع الالتزام بالأسعار المقررة وتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.