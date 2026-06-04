محافظ أسوان يشدد الرقابة على الدراجات النارية والتوك توك المخالف

رصد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بعض المخالفات بميدان المدخل الشمالى وكورنيش النيل وذلك من أجل تحقيق الإنضباط بالشارع الأسوانى، والحد من التلوث الضوضائى والبيئى الناتج عن الأصوات المزعجة لبعض الدراجات النارية "الموتوسكيلات" ومركبات التوك توك .

وخلال جولته الميدانية، وجه محافظ أسوان إدارة المرور بتكثيف أعمال الفحص والمراجعة الفنية للدراجات النارية ومركبات التوك توك، والتأكد من سلامة الشكمانات وعدم إجراء أى تعديلات أو إضافات عليها تتسبب فى إصدار أصوات مرتفعة ومزعجة للمواطنين، فضلاً عن مراجعة تراخيص المركبات وقائديها للتأكد من إلتزامهم بالضوابط القانونية المنظمة.

كما إستمع محافظ أسوان لمقترحات عدد من المواطنين ، وأيضاً مطالبهم ، وأكد على أنه يتم تكثيف الجهود فى قطاعات العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة لتحقيق رضا المواطن الأسوانى .

إجراءات فورية للمخالفين



وأسفرت الحملات المرورية عن ضبط نحو 8 دراجات نارية ومركبات توك توك تبين عدم إستيفائها للإشتراطات القانونية بسبب إنتهاء تراخيص المركبة أو قائدها، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقاً للقواعد المنظمة.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة لن تتهاون فى مواجهة أى ممارسات تؤثر على راحة المواطنين أو تتسبب فى التلوث الضوضائى، مشدداً على إستمرار الحملات المرورية المكثفة بمختلف المراكز والمدن لضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية والإنضباط بالشوارع .

كما أكد المحافظ على قيام إدارة المرور بعمل دوريات وأكمنة لرصد هذه المخالفات ، والتعامل معها بأقصى أنواع العقوبات المنصوص عليها فى القوانين ذات الصلة .



تأتى هذه الإجراءات فى إطار خطة محافظة أسوان لتعزيز الإنضباط المرورى والحفاظ على البيئة والحد من التلوث الضوضائى، فضلاً عن تنظيم عمل مركبات التوك توك والدراجات النارية بما يحقق السلامة العامة ويحافظ على المظهر الحضارى للمحافظة.