وفاة طفلة في حريق بمنزل سكني إثر ماس كهربائي بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بمنزل سكني مكون من ثلاث طوابق إثر ماس كهربائي مفاجىء مما تسبب في وفاة طفلة كما تم الدفع بسيارات الإسعاف والمطافىء وتم السيطرة على الموقف وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اشتعال النيران بمنزل سكني مكون من ثلاثة طوابق بنطاق شارع سيدي عقيل بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بسيارات المطافىء للسيطرة على حريق هائل بذات المنزل وتم نقل الطفلة الضحية إلى مشرحة مستشفى سمنود العام .

تحسين خدمات المواطنين



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.