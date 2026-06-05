موسم الصيف.. مطار العلمين يستقبل أولى رحلات الأذربيجانية

استقبل مطار العلمين الدولي أولى رحلات الطيران القادمة من باكو التابعة لشركة AZERBAIJAN AIRLINES، ضمن تشغيل موسم صيف 2026، حيث وصلت أولى الرحلات وعلى متنها 108 ركاب، في خطوة تعكس تنامي الحركة السياحية الوافدة إلى منطقة الساحل الشمالي، وتزايد الإقبال على المقاصد السياحية المصرية خلال موسم الصيف.

وشهدت الرحلة استقبالًا خاصًا نظمته الشركة المصرية للمطارات، حيث حرص فريق العلاقات العامة على استقبال الركاب بالتحية التقليدية برش المياه للطائرة، إلى جانب تقديم الورود والهدايا التذكارية، في أجواء ترحيبية عكست روح الضيافة المصرية وحرص المطار على تقديم تجربة وصول مميزة منذ اللحظة الأولى.

ومن المقرر أن تواصل الشركة تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى مطار العلمين الدولي طوال الموسم الصيفي بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا، بما يسهم في دعم الحركة السياحية الوافدة وتعزيز الربط الجوي مع الأسواق الدولية، خاصة مع ما تشهده مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي من إقبال متزايد كإحدى أبرز الوجهات السياحية خلال فصل الصيف.

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الطيران المدني لتعزيز الربط الجوي مع الوجهات الدولية، وفتح أسواق سياحية جديدة تسهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة معدلات التشغيل بالمطارات المصريه