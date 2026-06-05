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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: يجب ألا نترك الشباب فريسة للشائعات ..الوعي خط الدفاع الأول عن الأمن القومي

النائبة شيرين صبري
النائبة شيرين صبري
عبد الرحمن سرحان

شاركت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، في فعاليات المائدة المستديرة لتعزيز الاصطفاف الوطني وبناء الوعي لمواجهة التحديات وصناعة المستقبل، والتي نظمتها مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، بحضور عدد من القيادات السياسية والشخصيات العامة.

الأمن القومي الخارجي

وأكدت النائبة خلال كلمتها أن قضية الأمن القومي المصري تنقسم إلى شقين رئيسيين؛ الأول يتعلق بالأمن القومي الخارجي، مشيدة بما حققته القيادة السياسية من نجاحات في إدارة العلاقات الدولية، وما تبذله القوات المسلحة والشرطة المصرية من جهود كبيرة للحفاظ على أمن واستقرار الحدود المصرية في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأضافت أن الشق الثاني والأكثر أهمية يتمثل في الأمن القومي الداخلي، والذي يرتبط بشكل مباشر بوعي المواطنين، مؤكدة أن بناء الوعي الوطني يمثل أحد أهم أدوات حماية الدولة والحفاظ على استقرارها.

وشددت على ضرورة عدم ترك الشباب فريسة للشائعات والحملات الممنهجة التي تستهدف التشكيك في مؤسسات الدولة وإنجازاتها، لافتة إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع.

تطوير الخطاب الإعلامي

كما دعت إلى تطوير الخطاب الإعلامي ليصبح إعلامًا مبادرًا يقود المشهد ويصنع الوعي، بدلاً من الاكتفاء بدور رد الفعل على الشائعات والأزمات، مؤكدة أن الإعلام الواعي يعد أحد أهم أدوات حماية عقول الشباب وتعزيز الانتماء الوطني.

وعلى هامش مشاركتها، طالبت النائبة شيرين صبري مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية بالمساهمة في تدريب وتأهيل كوادر حزب حماة الوطن استعدادًا لخوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر القادرة على خدمة المواطنين والمشاركة الفاعلة في العمل العام.

حماة الوطن البرلمان مجلس الشيوخ نواب

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