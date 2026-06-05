التنمية المحلية: فسخ التعاقد مع شركة النظافة بمدينتي رأس غارب وسفاجا لتدني المستوى

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بسرعة إنهاء إجراءات فسخ التعاقد مع الشركة المنفذة لأعمال النظافة بمدينتي رأس غارب وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر لسوء مستوى النظافة ، وذلك في إطارة الزيارة الميدانية التي تقوم بها وزيرة التنمية المحلية والبيئة اليوم لمدينة رأس غارب يرافقها الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر .

كما أكدت الدكتورة منال عوض ، علي أهمية سرعة طرح كراسة شروط للتعاقد مع شركة جديدة متخصصة في مجال النظافة وفقاً لأعلي المعايير الفنية والبيئية للدخول في المنظومة بمدينتي رأس غارب وسفاجا بما يساهم في تقديم أفضل خدمة في منظومة المخلفات .

وخلال زيارة وزيرة التنمية المحلية والبيئة لمدينة رأس غارب وجهت بتحويل المسؤليين عن ملف النظافة من مجلس المدينة إلى التحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الملف الحيوي الذي يمس حياة المواطنين بصورة يومية ، وقامت الدكتورة منال عوض بتعنيف رئيس مجلس مدينة رأس غارب علي المستوي المتدني لمنظومة المخلفات في المدينة ووجود العديد من الشكاوي من المواطنين بالإضافة إلي تراكم للقمامة في العديد من المناطق .

وطالبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة المتابعة الدورية لمستوى النظافة والإستعانة بعمال نظافة إضافية للحفاظ على مستوي النظافة العامة بالمدينتين لحين دخول شركة متخصصة وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية.

وشددت الدكتورة منال عوض ، على استمرار المتابعة الميدانية للمشروع لضمان كفاءة التشغيل وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات المنفذة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.