زينة الخلايق .. إيناس عز الدين تقدم اللون الصعيدي في أحدث أغانيها

طرحت الفنانة إيناس عز الدين أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "زينة الخلايق"، في عمل غنائي يحمل الطابع الصعيدي المصري من حيث الكلمات واللحن والتوزيع.

وقدّمت إيناس عز الدين الأغنية بأسلوبها الخاص، حيث مزجت بين الإحساس الشعبي والأجواء الصعيدية، من خلال كلمات تتناول قصة حب بلهجة مصرية صعيدية.

وصدر العمل على طريقة الفيديو كليب، وتم تصويره في صحراء الفيوم وسط مناظر طبيعية خلابة تحت إدارة المخرجة رودينا حاطوم، وتدور فكرته حول فتاة بدوية تقوم بتربية الجمال، فيما تخلل الكليب مشاهد لفتيات أفريقيات يقدمن لوحات راقصة على أنغام الأغنية.

أغنية زينة الخلايق

كما ظهرت إيناس عز الدين خلال الكليب بأربع إطلالات مختلفة، عكست تنوعاً في الأزياء والطابع البصري للعمل، ما أضفى لمسة جمالية خاصة على المشاهد.

أغنية "زينة الخلايق" من كلمات مودي نبيل والحان محمد مصطفى وتوزيع هشام محمد وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.