في حفل جدة.. ليجي سي يفاجئ جمهوره بإطلاق سيبي نفسك خالص

في ليلة استثنائية على مسرح عبادي الجوهر بمدينة جدة، خطف نجم الراب ليجي سي الأنظار خلال حفل غنائي كامل العدد جمعه بفريق كاريوكي، وسط حضور جماهيري ضخم وتفاعل لافت عكس شعبيته المتصاعدة في المملكة.

وافتتح ليجي سي فقرته بأغنية "لو نسياني"، قبل أن يشعل الأجواء بأغنيته الشهيرة "عالم كدّابة"، التي تحولت إلى لحظة غنائية جماعية بعدما رددها الجمهور السعودي بحماس لافت، في تأكيد واضح على نجاح الأغنية وانتشارها منذ طرحها.

حفل ليجي سي

وجاءت المفاجأة الأكبر خلال الحفل، حيث أطلق ليجي سي أحدث أغانيه "سيبي نفسك خالص" بالتزامن مع صعوده على المسرح، في خطوة ذكية زادت من حماس الجمهور، الذي تفاعل مع الأغنية الجديدة منذ لحظاتها الأولى.

وقدم ليجي سي خلال الحفل مجموعة من أبرز أعماله، من بينها "النية" و"الوقت الضايع"، وسط تفاعل مستمر وتصفيق حار من الحضور، في واحدة من أقوى بداياته الغنائية أمام الجمهور السعودي.

حفل ليجي سي

وحرص ليجي سي على توجيه التحية لفريق كاريوكي، والجمهور السعودي، وهيئة الترفيه، قبل أن يصعد فريق كاريوكي لاستكمال الحفل، مقدمين باقة من أشهر أغانيهم التي أشعلت المسرح واستكملت أجواء الحماس حتى اللحظات الأخيرة.

الحفل أكد أن ليجي سي يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ اسمه في ساحة الغناء العربي، خاصة مع قدرته على الجمع بين النجاح الجماهيري والإنتاج الفني المتجدد.