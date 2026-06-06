فى ذكراها.. قصة فقدان عزيزة حلمي ابنها الرضيع

تحل اليوم 6 يونيو، ذكرى ميلاد الفنانة عزيزة حلمي، والتي ولدت بمثل هذا اليوم عام 1926 ورحلت عن عالمنا في 18 أبريل عام 1994 عن عمر ناهز الـ 64 عاما.

حياة عزيزة حلمي

ولدت الفنانة عزيزة حلمي فى الزقازيق بمحافظة الشرقية مصر، واشتهرت بتقديم دور الأم الحنونة، حيث أبدعت فى هذه الشخصية فى العديد من أفلام الزمن الجميل.

تزوجت عزيزة حلمي، من الكاتب الروائي على الزرقاني ورزقا بولد توفى بسبب وعكة صحية شديدة وعاشت بعدها حياة مأسوية.

مسيرة عزيزة حلمي

وبدأت عزيزة حلمي مشوارها الفني عام 1942، وشاركت في بطولة عشرات الأفلام منها المتمردة والملاك الظالم وأيامنا الحلوة والوسادة الخالية وحماتي قنبلة ذرية والمراهقات والشيماء وسقطت في بحر العسل.

برعت عزيزة حلمي فى أداء دور السيدة مريم العذراء في فيلم "حياة والأم السيد المسيح" مع المخرج محمد عبد الجواد لتصبح أول فنانة تقديم هذه الشخصية على الشاشة.

برعت عزيزة حلمي في أداء دور السيدة مريم العذراء فى فيلم "حياة وآلام السيد المسيح" مع المخرج محمد عبد الجواد لتصبح أول فنانة تقديم هذه الشخصية على الشاشة.

ومن أشهر أدوار، عزيزة حلمي، على الشاشة "عدل السماء" و"القاتلة" و"ظلموني الناس" و"بلال مؤذن الرسول" و"حماتي قنبلة ذرية" و"يسقط الاستعمار" و"الوسادة الخالية" و"المتمردة" و"هذا الرجل أحبه".